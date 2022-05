Vainqueur des Celtics dans le Game 3 de cette nuit, le Heat a notamment surfé sur un début de match ultra dominant pour construire son succès 109-103. Mais au fur et à mesure que la rencontre avançait, l’adversité était de plus en plus forte tout comme la pression infligée par Boston (et les arbitres). Mais les hommes d’Erik Spoelstra n’ont pas craqué !

Quand Marcus Smart est sorti des vestiaires sous l’ovation du public après sa blessure à la cheville pour ensuite planter un 3-points dans le corner, on se disait que le match était sur le point de tourner en faveur de Boston. Menés de 26 pions durant la première période, les Celtics ne se retrouvaient plus qu’à dix unités avec tout le momentum du monde en leur faveur, qui plus est dans un TD Garden chaud bouillant. Beaucoup d’équipes auraient logiquement coulé à partir de ce moment précis, surtout sans la présence de leur meilleur joueur. Mais pas Miami. Alors que Jimmy Butler était out pour l’ensemble de la deuxième période, le Heat a résisté une première fois à la vague verte. De Victor Oladipo à Bam Adebayo en passant par Kyle Lowry, P.J. Tucker ou encore Tyler Herro (qui a connu une soirée difficile mais qui a marqué quatre de ses huit points à la fin du troisième quart), la bande à Erik Spoelstra a remarquablement laissé passer l’orage pour reprendre le contrôle des opérations. Le Heat était revenu sur le terrain en deuxième période avec un avantage de 15 points, il a terminé le troisième quart avec un avantage de… 15 points et ce malgré les nombreux retournements de situation qui ont eu lieu durant ces douze minutes un peu folles.

La deuxième grosse vague bostonienne, elle est arrivée dans le quatrième quart-temps. Portés notamment par un Jaylen Brown en feu et par le retour d’un Jayson Tatum qui a réalisé sa meilleure imitation de Paul Pierce (sortie sur blessure puis retour miraculeux quelques minutes plus tard…), les Celtics ont réussi à revenir à un petit point de Miami avec moins de trois minutes à jouer. Encore une fois, on se disait que ça ne sentait pas très bon pour les pensionnaires de Sud Plage, Boston n’ayant jamais été aussi proche de prendre le lead dans ce Game 3. Mais encore une fois, Bam Adebayo et ses copains ont résisté. Avec le cœur évidemment, mais pas seulement. Grâce à l’exécution aussi, ainsi qu’au talent et cette capacité à faire les big plays qu’il faut au bon moment. À seulement +1 au tableau d’affichage, Miami a planté le shoot qui tue sur ce service de Lowry à Max Strus (16 points), auteur d’un tir primé crucial en sortie d’écran après un screen d’Adebayo. Et ensuite, c’est ce dernier qui a brisé le cœur des fans des Celtics avec un dagger sur la tête d’Al Horford au bout de l’horloge des 24 secondes, pour donner six points d’avance aux Floridiens. Boston n’a jamais réussi à s’en remettre, le Heat fermant ensuite la boutique en étant adroit sur la ligne des lancers-francs et grâce à une énorme interception de Kyle Lowry (une des… 19 réalisées par Miami), interception qui symbolise parfaitement la rencontre.

This is a perfect clip to encapsulate the Celtics sloppiness this game, Lowry with great hustle to steal the ball off the inbounds and finds Strus for the layup. 24 total turnovers for 33 Heat points, 19 live ball turnovers. pic.twitter.com/HGRdHvh9Oe — Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) May 22, 2022

Cette victoire, c’est une victoire 100% Heat basketball. C’est la victoire d’un groupe qui n’a pas craqué alors que tout était en place pour qu’il s’effondre. Pour vous résumer rapidement le truc : Jimmy Butler out en deuxième mi-temps, un Tyler Herro dans le dur et diminué, un environnement hostile, les Celtics révoltés, Kyle Lowry et P.J. Tucker qui n’étaient pas sûrs de jouer, tout ça avec en plus des arbitres qui voulaient visiblement assister à une fin de match serrée au vu des coups de sifflet qui ont pu être donnés (30 lancers-francs pour Boston, seulement 14 pour Miami dont neuf dans la dernière minute quand les C’s devaient faire faute) ou oubliés dans cette rencontre. Qu’importe au final, Miami a réussi à surpasser tout ça avec brio, prouvant une nouvelle fois la solidité mentale de cette équipe parfaitement préparée pour les grandes échéances des Playoffs. Voilà à quoi peuvent servir des vétérans comme Lowry (11 points, 6 passes, 4 interceptions) et Tucker (17 points, 7 rebonds, 3 steals), deux mecs à l’ADN de champion et dont l’impact est huge malgré le fait qu’ils ne soient pas à 100% aujourd’hui. Voilà pourquoi Pat Riley a voulu donner une chance à Victor Oladipo, hyper précieux à travers sa défense après la sortie de Jimmy Butler. Voilà pourquoi Bam Adebayo est payé 30 millions l’année, lui qui a step-up de façon magistrale après un début de série compliquée. Voilà pourquoi le Miami Heat est le Miami Heat, une franchise qui est aujourd’hui à seulement deux victoires d’une deuxième qualification en Finales NBA sur les trois dernières saisons. #HeatCulture

Méconnaissable lors du Game 2 à la maison il y a deux jours, le Heat a retrouvé toutes ses couleurs ce samedi. Une réaction de patron malgré les circonstances pas vraiment favorables ayant accompagné cette rencontre. Certaines équipes savent tout simplement comment gagner, et Miami en fait partie.