On s’étonnait de ne pas revoir Jimmy Butler dans le cinq au retour du vestiaire, et c’est à cause d’un pépin au genou que le leader du Heat a été contraint de regarder les siens. Sans le chef, c’est notamment Victor Oladipo qui a pris les choses en main pour donner la victoire aux siens, grâce à une défense de fer qui a dégoûté toute la ville de Boston.

5 points en 20 minutes à 1/4 au tir. Ce n’est pas le genre de ligne statistique que l’on retiendra si l’on est un fan de mathématiques. Pourtant, si l’on s’attarde sur le jeu en lui-même, punaise quel match de Victor Oladipo ! Et surtout, quelle deuxième mi-temps. Jimmy Butler resté avec le staff médical pour soulager un genou douloureux, c’est le Vic’ qui a été au four et au moulin pour dégoûter des Celtics bien chauds à l’idée de profiter de l’absence de Jim’ pour reprendre le commandement des opérations. Cinq points seulement donc, mais quatre interceptions et un impact qui nous filerait presque l’envie de le surnommer Victor OlaDPOY. Vous l’aurez compris, c’est de son côté du terrain que le bonhomme s’est illustré. Certes, Jaylen Brown a planté 40 pions, mais il a aussi enchaîné les turnovers face à un Oladipo bien décidé à éteindre l’as des Trèfles une bonne partie du second acte. Ce n’est d’ailleurs pas bien compliqué, on peut presque extrapoler cette défense à toute l’équipe des Celtics. Tout le temps en flottement défensif pour lui permettre de bondir à la moindre inattention de l’adversaire, Oladipo aura passé un sacré temps allongé sur le parquet. Mais attention, c’était toujours pour arracher un ballon des mains, se jeter comme un mort de faim sur une balle qui traîne… Galvanisé et galvanisant pour les siens, il a sonné la charge alors que Boston entamait sa remontée et ça donne la victoire à la fin, avec une sacrée manière.

Huge plays from Vic this quarter 💪 pic.twitter.com/uZj9kh9Wlq — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 22, 2022

Quand Miami peut compter sur un homme sortant du banc avec une telle hargne, une telle volonté de gagner… et bien on a l’impression que peu de choses peuvent leur arriver. La force d’âme pour acquérir ce succès sans Jimmy Butler est exceptionnelle. D’ailleurs, concernant ce dernier, pas d’IRM prévu. Sa blessure ne devrait donc pas l’empêcher de prendre part aux hostilités de lundi soir, selon Jeff Zillgitt de chez USA Today. Avec de tels coéquipiers, Jimmy Buckets peut dormir tranquille : ils ont assuré un succès ô combien crucial, en jouant collectivement, sans jamais flancher malgré la pression adverse. Et ce match nous rappelle tout le talent incarné par Monsieur Oladipo. Quand il est dans cette forme-là, le Heat gagne une arme supplémentaire très précieuse. On imagine que l’accolade entre les deux garçons au retour du groupe dans le vestiaire a dû être chaleureuse. Au total, le Heat aura carotté 19 balles ce soir, petit record de franchise en Playoffs dégommé, miam. Bien sûr, il faut relativiser : pas certain que Vic’ prenne autant de place quand son leader jouera à nouveau l’intégralité du match mais le fait de pouvoir compter sur une détermination d’un tel niveau est quand même un luxe de premier ordre, on ne va pas se mentir.

“I don’t have any updates on anybody,” Heat coach Erik Spoelstra said. No MRI for Jimmy Butler, Spoelstra said. Person with knowledge of situation tells @usatodaynba that Butler isn’t expected to miss any time. — Jeff Zillgitt (@JeffZillgitt) May 22, 2022

Jimmy a fait son boulot en première mi-temps, Victor a assuré le leadership défensif en seconde période, et ça donne une victoire prise avec les tripes. Le Heat peut souffler, ils a de grandes ressources pour surmonter les passages difficiles. Oladipo était le boss lors de son passage à Indiana, on voit qu’il lui reste mine de rien de sacrés beaux restes.

Source : Twitter @Jeff_Zillgitt