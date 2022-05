Les Celtics y ont cru. Pas loin de remonter un déficit de 26 points, les C’s n’auront malheureusement pas réussi à conclure pour s’accorder la victoire. La faute en grande partie à des pertes de balles bien trop nombreuses, notamment pour Jaylen Brown et Jayson Tatum. L’inattention et le manque de concentration ont un prix, c’est celui de la défaite.

« Hé Jaylen, enlève les moufles !« . Telle est la phrase qu’on aurait sans doute prononcée si l’on avait été au TD Garden pour le match de cette nuit, tant Brown a manqué d’assurance avec le ballon notamment lors de certaines initiatives offensives. D’ailleurs, la petite pique teintée d’humour vaut aussi pour son compère Jayson, puisque les deux joyaux ont eu le malheur ce soir de compiler un nombre plutôt fâcheux de pertes de balles. Sept pour Brown, six pour Tatum, ça fait treize sur les 23 de la bande dans son ensemble. Alors, pourquoi ? Plusieurs choses expliquent tout ça. D’un côté, la défense de zone proposée par Erik Spoelstra a un avantage majeur : toujours en situation de flottement à l’opposé du jeu, les joueurs du Heat sont automatiquement bien placés pour récupérer une balle trop mollement lancée. Adeptes du jeu à l’opposé du ballon, cherchant à déséquilibrer l’adversaire pour s’ouvrir à moindre frais le chemin de l’arceau, les Celtics ont sauté la tête la première dans le piège tendu par Miami. Deuxième chose, cette zone made in South Beach est un bloc dur comme un métal précieux. Dominés physiquement dès l’entame de la partie, les Verts ont été contraints d’évoluer loin du cercle et donc de limiter leurs déplacements pour ne pas se marcher dessus. Pas besoin de vous faire un schéma, plus l’espace dans lequel les joueurs sont restreints est petit, plus l’effort demandé pour détourner les passes est moindre. Le Heat l’a parfaitement intégré et ça a payé. Petite stat’ au passage, c’est la septième pire performance all-time de Boston en Playoffs lorsqu’on regarde les pertes de balles. Vous nous direz que ce n’est « que » septième, mais quand on sait tout l’historique de Beantown en postseason depuis les années 50, ça reste quand même une très mauvaise soirée.

On vous parlait de dominance physique utile pour couper les passes, mais ça l’est tout autant quand il faut aller chercher les balles directement dans les paluches adverses. Victor Oladipo en tête, les hommes du Heat ont été vaillants et ont su profiter des opportunités d’aller mettre un gros punch dans le cuir pour le décamper des mains qui le possèdent. Les Celtics ont pourtant attaqué correctement en seconde période si l’on excepte ces turnovers, profitant surtout de l’incandescence de Jaylen Brown et de l’absence de Jimmy Butler qui a forcément déboussolé Miami. Si pour Jaylen, comme nous le disions, l’apport au scoring – 40 points – a permis de nuancer sa mauvaise soirée en terme de ballons perdus, ce n’est absolument pas le cas pour Jayson Tatum. 10 pions, 6 rebonds et 4 passes, le tout à 3/14 au shoot… ouais, il n’y avait pas grand-chose de réglé correctement ce soir pour JT. En plus l’épaule l’a contraint de rentrer au vestiaire un petit moment lors du dernier quart, c’est donc ça un match cauchemar. Cela ne s’est pas joué à grand-chose, mais la clique de Bam Adebayo a marqué 33 points sur les pertes de balles de Boston, et la différence est principalement ici. Sans autant de larcins, le Heat n’aurait pas pris une si large avance et aurait peut-être perdu. Mais vous savez… avec des si, on met Paris en bouteille, les Lakers champions cette saison et Bordeaux en Ligue 1.

Jayson Tatum tonight: 10 PTS

4 AST

6 TOV

3-14 FG

1-7 3P He had more turnovers than baskets or assists. pic.twitter.com/JXvhUlBgKC — StatMuse (@statmuse) May 22, 2022

Avoir la tête en l’air n’est pas une superbe qualité, les Celtics l’ont durement appris cette nuit. Colle, pâte adhésive, gants avec des scratchs… Ime Udoka peut trouver ce qu’il veut, mais son groupe doit impérativement corriger le tir avant le Game 4 pour ne pas voir partir en fumée les espoirs d’une qualifications en Finales NBA.