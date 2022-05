C’est l’heure de votre dose dominicale de frisson, alors on enchaîne sans plus attendre. Deux équipes, un match et cinq petits clips qui filent le sourire au réveil. Vamos !

Bam Adebayo, toujours présent pour envoyer une douceur au copain.

Kyle Lowry prend un tir en position semi allongée, au calme le bonhomme.

Jaylen Brown lui répond, pas un pet de jus dans les rotules.

Jayson Tatum aime bien shooter quand l’horloge presse.

Strus s’est fait mystifier par un Jaylen sauvage.

C’est déjà finito, mais pas d’inquiétude. La danse incessante de la NBA reprend ce soir, et on se revoit demain matin avec du highlight tout frais dans notre besace… allez, bon petit dimanche à tous !