Est-il possible de claquer 40 points dans un match de Playoffs et considérer cela comme une performance moyenne voire médiocre ? On a la preuve que oui. Cette nuit, Jaylen Brown a explosé au scoring mais on ne peut pas s’empêcher d’avoir un mauvais goût dans la bouche après ses sept turnovers qui ont coûté cher à Boston lors de la défaite du Game 3 contre Miami.

« C’est l’un des pires matchs à 40 points de l’histoire. » Quand Stephen A. Smith – grande figure d’ESPN – s’est exprimé sur la performance de Jaylen Brown après la rencontre de samedi au TD Garden, il n’a pas hésité à employer des grands termes. Si on n’ira pas aussi loin dans le constat et si on sait que SAS aime les déclas tapageuses, il y a quand même du vrai dans ses propos. Certes Jaylen a établi son nouveau record en carrière en Playoffs en plantant 40 pions à 14/20 au tir (3/9 de loin dont 9/12 depuis la ligne des lancers-francs) dont quatorze dans le dernier quart (et même dix de suite à un moment donné dans le comeback des Celtics), mais impossible de parler de sa performance sans mentionner toutes ces pertes de balle qui ont tant fait mal aux Verts dans ce Game 3. Boston a perdu 23 ballons au total dans ce match, sept par l’intermédiaire du seul Jaylen Brown. JB a particulièrement galéré à sécuriser la gonfle face à Victor Oladipo, entré en jeu au début du troisième quart-temps à la place de Jimmy Butler blessé et très efficace pour mener la vie dure à l’ailier des C’s. Dans cette période, le momentum semblait à 100% du côté de Boston mais les turnovers ont véritablement plombé les Celtics dans leur tentative de comeback. Et ça, le principal intéressé en est parfaitement conscient, même s’il estime que certains coups de sifflet sont également oubliés par les hommes en gris (via NBC Sports Boston).

« Je dois être plus solide. J’ai fait un boulot de merde quand il s’agissait de prendre soin du ballon. Je vais continuer à driver, à être agressif, à attaquer le panier, je vais continuer à faire tout ça mais il faut que je sois plus solide. Ils [les arbitres, ndlr.] ont laissé passer beaucoup de choses ce soir, notamment quand j’attaque le panier et qu’il y a toujours deux mains sur moi. Je ne reçois pas ces coups de sifflet, mais je ne veux pas chercher d’excuse. On va progresser et je dois faire mieux. »

Parfois hésitant dans ses choix, plusieurs fois en galère avec son handle et vraiment en manque de contrôle sur certaines séquences, Jaylen Brown est retombé dans les travers qui avaient déjà fait mal à Boston lors du Game 1 face aux Bucks lors de la série précédente (7 turnovers également). Rageant étant donné que JB s’était bien rattrapé depuis et qu’il aurait pu être le héros de la soirée cette nuit avec sa grosse explosion au scoring. En compagnie de Jayson Tatum, Brown doit souvent porter l’attaque sur ses épaules – en matière de scoring mais parfois aussi dans le playmaking – et il n’est pas du genre à fuir ses responsabilités. Sauf que parfois, comme cette nuit, ça se transforme en gros retour de flamme. Si les Celtics sont probablement une équipe plus talentueuse en comparaison directe avec le Heat, ils ne peuvent pas se tirer des balles dans le pied comme ça et espérer gagner un match de Playoffs. 23 turnovers pour 33 points encaissés, c’est énorme et ils devront clairement limiter les déchets face à la défense de Miami dès le Game 4, Jaylen Brown le premier. Car s’il ne muscle pas son jeu, les Verts pourraient bien se retrouver devant une énorme déconvenue, n’est-ce pas Aimé ?

Jaylen Brown a tout connu cette nuit. L’euphorie en voyant nombreux de ses tirs faire ficelle, la frustration en enchaînant les balles perdues dans une défaite. Aux côtés de Jayson Tatum, qui n’a lui même pas pesé au scoring (10 points à 3/14 au tir, 6 turnovers), JB devra se rattraper dès lundi soir pour permettre aux Celtics de recoller dans la série.