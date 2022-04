On aurait très bien pu se dire qu’après avoir assuré hier leur première place à l’Est… Miami avait toutes les raisons du monde de nous offrir 45 minutes d’Udonis Haslem histoire de reposer les cadres. Mais à Miami l’essentiel est ailleurs, à savoir arriver lancé en Playoffs, avec la meilleure dynamique possible. Désolé les Hawks, mais cette nuit Kyle Lowry et ses gosses avaient décidé d’assumer leur rang.

Les stats d’un potentiel échauffement de premier tour de Playoffs entre les Hawks et le Heat c’est juste ici !

N’importe où ailleurs, probablement, les cadres auraient été mis au repos. L’objectif est atteint pour le Heat avec cette première place à l’Est durement acquise, et il y a désormais un premier tour de Playoffs à préparer, fort logiquement face aux Cavs, aux Hawks ou aux Hornets, si les Dieux du basket ne s’acharne pas sur Miami et ne leur envoie pas les Nets sur un plateau. C’est d’ailleurs un adversaire potentiel que le Heat affrontait cette nuit, et c’est peut-être bien pour ça que la franchise floridienne a tenu à envoyer un message à la concu. Pas de starting five du genre Yurtseven / Martin / Robinson / Oladipo / Vincent mais bien le squad de titulaires présents, à l’exception d’un P.J. Tucker toujours sur le téco en cette fin de régulière. Tout le monde ou presque sur le pont donc, et il fallait bien ça cette nuit pour se défaire de Faucons qui vont désormais passer en mode play-in, après un dernier échauffement (important) dimanche soir à Houston.

Trae Young a sorti sa prod habituelle, le petit 30/10 tu connais, Bogdan Bogdanovic a claqué quelques tirs assassins et Clint Capela ressemble de nouveau à un basketteur, mais en face on n’est pas premiers pour rien et en fin de match les darons ont sorti la ceinture. Jimmy Butler amène les hustle plays, Bam Adebayo domine à l’intérieur et Kyle Lowry démontre une nouvelle fois que ses forces décuplent quand le money time l’accule, money time qui sera plié par ce coquin de Tyler Herro, qui n’attend plus que les Playoffs et son trophée de 6th Man Of the Year pour fêter la fin de la saison. Connexion Cal/Bam, Herro pull-up et tout le monde au dodo avec cette 53ème victoire de la saison pour Coach Spo et ses ouailles, bel effort face à une équipe qu’ils pourraient retrouver dans une semaine pour le premier acte d’une série au meilleur des sept.

Cette fois-ci c’est bon, cette fois-ci le Heat peut toiser fièrement la concurrence à l’Est. Cette fois-ci c’est bon, cette fois-ci on le demande solennellement : on veut du pick and roll entre Victor Oladipo et Udonis Haslem dimanche soir pour fêter la fin de la régulière. Vas-y Spo, en plus c’est à Orlando, ça peut être marrant.