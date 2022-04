Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à tout juste deux jours de la fin de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pistons – Bucks : 101-131

Wizards – Knicks : 92-114

Nets – Cavs : 118-107

Raptors – Rockets : 117-115

Heat – Hawks : 113-109

Bulls – Hornets : 117-133

Mavericks – Blazers : 128-78

Jazz – Suns : 105-111

Lakers – Thunder : 120-101

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Nets, Raptors et Mavericks : en battant les Cavs, Brooklyn s’est rapproché à grand pas d’un play-in tournament à domicile. Côté Raptors on a assuré la cinquième place à l’Est et pour Dallas c’est le Top 4 qui a été validé grâce à 39 pions de Luka Doncic dont 25 dans le seul troisième quart. Luka Doncic qui a ramassé sa 16ème faute technique de la saison et qui sera dons suspendu pour le dernier match de la saison demain soir, mais qui pourra se féliciter de disputer le premier tour des Playoffs avec l’avantage du terrain, disons que ça aide à relativiser.

Mauvaise opération du jour – Cavs, Jazz et Hawks : les temps sont durs pour les Cavs qui, même s’ils ont récupéré un Evan Mobley en forme et qu’il sont offert une superbe résistance aux Nets, perdent une nouvelle fois et n’aborderont pas le play-in avec le meilleur mood possible. Pour le Jazz c’est un peu la même avec ce choke total au dernier quart et donc les NUggets qui mettent la pression au classement, en même temps pas sûr que jouer la meilleure équipe de la Ligue eut été une bonne technique pour reprendre un peu de confiance. Dommage également pour les Hawks, défaits à Miami et qui perdent une belle occasion de grapiller des points en vue d’un play-in à domicile.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Sixers – Pacers

– Pacers 0h : Grizzlies – Pelicans

2h30 : Spurs – Warriors

– 3h30 : Clippers – Kings

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Nets, Cavs, Hawks ou Hornets

Bucks – Nets ou Cavs

Celtics – Bulls

Sixers – Raptors

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hawks – Hornets

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs