Un lundi de FOU en NBA ! (Wemby, Pat Riley, Knicks – Pacers) Apéro TrashTalk

Ce lundi, on a assisté à des actualités de FOU en NBA ! Entre la fin de match entre New York et Indiana, Victor Wembanyama élu Rookie de l’année à l’unanimité, le clash entre Pat Riley et Jimmy Butler et l’avenir des Sixers, on s’est pas fait chier en terme de débats ! Du coup, petit apéro TrashTalk sur l’actu de ces 24 dernières heures, avant d’enchaîner avec la suite des Playoffs.

On n’a pas le temps de s’ennuyer durant ces Playoffs. Déjà parce que les matchs qu’on voit sont passionnants pour la plupart mais aussi car ça s’agite en coulisses dans plusieurs franchises déjà en vacances. Les Sixers devraient notamment se montrer très actifs cet été, comme l’a confirmé Daryl Morey. Le Heat de son côté avait visiblement du linge sale à laver en public. Petit focus aussi sur les awards avec Victor Wembanyama qui continue d’écrire l’histoire tandis que Rudy Gobert a fait main basse sur le trophée de Défenseur de l’année.