Très nerveux lors du Game 2, Jamal Murray avait envoyé une poche de chaud (et sa serviette) sur le terrain en plein match. La NBA a annoncé cette nuit que le joueur devait payer une grosse amende mais qu’il ne serait pas suspendu.

Mike Malone peut souffler un grand coup, son meneur titulaire ne sera pas forcé de regarder le Game 3 en civil. Adam Silver et la NBA ont tranché et le Canadien ne prendra qu’une prune pour son geste d’humeur. Du côté de Minnesota, on doit sans doute trouver cette sanction bien indulgente alors que Chris Finch parlait d’un acte “dangereux et irresponsable”.

Wow ! Ok donc pas de suspension pour le Game 3 concernant Jamal Murray, qui avait envoyé une calzone sur le terrain. https://t.co/oV8FJ6rZeK

Jamal Murray va donc devoir sortir le chéquier et mettre 5 zéros car c’est une amende de 100 000 dollars que le Canadien doit régler. Ces Playoffs 2024 sont loin d’être une promenade de santé pour Jamal Murray. Si le joueur a été deux fois le héros au premier tour face aux Lakers, ses performances sont loin de convaincre. Gêné au mollet, Murray est à des années lumières de son niveau l’an passé, lorsqu’il avait aidé Nikola Jokic à aller chercher le premier titre des Nuggets dans leur histoire.

Depuis le début de la série face aux Wolves, Murray tourne à 12,5 points, 7 rebonds et 3 passes, en shootant à 28% dont 25% de loin. On sent la frustration qui monte chez Murray et voir son équipe être menée 0-2 avant deux matchs à l’extérieur ne doit pas aider. Au moins Denver pourra compter sur le numéro 2 de sa franchise pour essayer de remonter la pente. Enfin.. encore faut-il qu’il montre son meilleur visage, sur et en dehors du terrain.

NBA fine amount for Jamal Murray: $100,000, per sources. https://t.co/XNtApmguic

