“Melo ne pense qu’à sa gueule”, “il joue que pour lui”… Et si on vous disait aujourd’hui que la place des Nuggets en Finales NBA était en partie liée à Carmelo Anthony ? Oui oui, celui qui est parti du Colorado il y a plus d’une dizaine d’années pour balancer des perfs à 62 points – 0 assist du côté de New York City. Tiré par les cheveux, oui. Complètement faux, non.

Déjà pour commencer, rendons hommage à l’aventure du néo-retraité du côté de Denver. Membre de la légendaire Draft 2003, Melo a mis du bucket à Mile High City pendant huit ans. Au final, collectivement on est proche du néant en Playoffs mais l’impact de Carmelo chez les Pépites est ineffaçable. Quatre sélections au All-Star Game, autant dans des All-NBA Teams, et une place (menacée) sur le podium des meilleurs scoreurs de la franchise. Respect.

Maintenant, l’histoire s’est mal finie lorsque Melo a lâché le navire en demandant son trade pour les Knicks à l’hiver 2011. Un trade qui, à première vue, n’a pas apporté grand-chose à Denver. Mais c’est justement là que l’histoire devient intéressante. Et si ce transfert n’était pas le début de tout ce qui arrive actuellement aux Nuggets ? Dans l’échange, la franchise du Colorado récupère un paquet de joueurs, dont Danilo Gallinari à une époque où ses genoux le laissent tranquille, et quelques picks de draft.

Dans le lot, un pick de 1er tour à intervertir avec les Knicks en 2016.

Lors de cette Draft, les Nuggets sortent d’une saison en 33-49, dans le bas du ventre mou de la NBA. Trop nuls pour être bons, trop bons pour être très nuls, bref on s’ennuie dans les Rocheuses et il faut passer la vitesse supérieure. Nikola Jokic termine sa saison rookie et pointe à peine le bout de son nez, y’a plus qu’à espérer un haut pick en provenance de la Grosse Pomme. Septième pire bilan, les Knicks héritent du… pick numéro 7. Denver en profite pour choisir Jamal Murray, meneur titulaire de la franchise depuis maintenant six ans et auteur d’une magnifique campagne de Playoffs cette année.

Jamal n’arrive peut-être pas à la cheville de Meloman si on parle de smoothitude, et encore il cause sérieusement, mais le numéro 27 des Pépites a réussi à s’intégrer dans un collectif qui va en Finales NBA. Beaucoup plus compliqué selon son prédécesseur, qui a préféré partir en laissant un cadeau à retardement à sa franchise. Merci Melo.

Carmelo Anthony trade to Knicks gave Nuggets Jamal Murrayhttps://t.co/79WMmcq0dF

— Nuggets Nation (@NuggetsNationCP) May 22, 2023

Depuis la Draft 2016, Mile High City a construit sa franchise autour d’un duo serbo-canadien létal et d’une équipe forte du premier au huitième homme. Voilà un argument de plus dans le combat pour retirer le maillot de Carmelo Anthony à Denver, numéro 15 porté par… le Joker aujourd’hui. L’ancien ailier des Knicks à la retraite, les Nuggets et Jamal Murray ont une dernière occasion de rendre hommage à sa legacy sur les parquets.

À eux de jouer pour qu’on comprenne enfin qui est Melo… Un homme généreux qui préfère offrir les titres que les remporter.