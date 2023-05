Place au récap de la journée de NBA made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Carton énorme pour le Game 7 entre Celtics et Heat : 14,2 millions de téléspectateurs aux États-Unis, un record pour la NBA depuis 2018, et le septième match le plus regardé depuis 20 ans ! Il faut signaler qu’il s’agit du cinquième match sur la même période si l’on s’arrête aux Playoffs (Source : NBA Press Relations).

Monty Williams et les Pistons, ça chauffe dur ! Shams Charania a révélé en début de soirée que la franchise de Detroit avait le dossier Williams comme priorité et préparait une offre significative au technicien qui a emmené Phoenix en Finales NBA, mais aussi à son meilleur bilan de régulière dans l’histoire de l’équipe (Source : Shams Charania).

Suite aux blessures ayant touché plusieurs joueurs importants du groupe – dont Zion Williamson – les Pelicans auraient assuré à leur équipe qu’une restructuration complète du staff médical était prévue prochainement. De quoi voir le monstre de Louisiane enchaîner dix matchs sans se péter ? (Source : Times-Picayune).

Matas Buzelis, jeune prospect Américano-Lituanien, a officialisé sa signature avec le G League Ignite. Ailier de 2,11 mètres pour 88 kilos, il est attendu au sommet de la Draft 2024 (Source : Jonathan Givony).

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX