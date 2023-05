En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk, on a décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Côté Mavericks, ça a commencé fort avant de finir la tronche dans le seau, alors on vous explique tout ça au cas par cas, en attendant la rentrée avec impatience !

Luka Doncic : Luka Doncic a fait du Luka Doncic tout au long de la saison. Du step-back en slow-motion, des finitions dans la raquette avec 27cm de détente, des passes décisives bien sucrées… mais aussi des errements défensifs et de trop nombreuses complaintes aux arbitres. Monstrueux lorsqu’il le décide, mais également casse-couilles au possible lorsqu’il est mal luné. Difficile toutefois de le tenir responsable du marasme des Mavs, tant il a porté toute la ville de Dallas sur ses épaules dodues.

Kyrie Irving : son arrivée devait permettre aux Mavs de devenir un putain d’épouvantail à l’Ouest grâce à un vrai renfort pour Luka. Malheureusement, elle a plutôt coïncidé avec un énorme passage à vide pour les Mavericks. Kyrie a envoyé ses stats comme de coutume, mais sa complémentarité et sa complicité avec Luka Doncic restent à prouver et à peaufiner. Uncle Drew se voit bien rester dans le Texas, mais il va falloir bûcher pour arriver au niveau attendu.

Spencer Dinwiddie : valeureux meneur aux côtés de Luka Doncic, il n’a toutefois pas permis de faire oublier Jalen Brunson pendant sa présence chez les cow-boys. Résultat des courses : le colis retourne à Brooklyn pendant la période de garantie pour permettre à Kyrie de venir. Saurez-vous deviner lequel des deux a disputé les Playoffs cette saison ?

Christian Wood : d’abord boudeur dès l’entame de saison en apprenant que Jason Kidd lui ferait démarrer les matchs sur le banc, monsieur Bois a tout de même joué son rôle en sortie de banc, apportant une belle dose de scoring. Mais dans un second temps, il a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil, probablement à cause de sa éfense inexistante. Son cas est à surveiller, mais possible qu’il y ait une déforestation à Dallas

Tim Hardaway Jr. : le fiston a eu ses habituels coups de chaud pendant cette saison. Le micro-ondes humain a envoyé du steak de loin mais se fait toujours cuisiner de l’autre côté du parquet. De plus, les pourcentages et la régularité ne sont pas toujours au rendez-vous. Le genre de freak nécessaire à une équipe pour assurer le divertissement .

Dorian Finney-Smith : le soldat a comme d’habitude joué son rôle à fond, sans jamais rechigner, à savoir envoyer des 3 et défendre comme un mort de faim de l’autre côté. Mais le besoin et l’envie d’avoir une autre star à Dallas ont eu raison de sa fidélité. DFS a dû plier bagage, direction Brooklyn. Assurément le type de joueur qu’on regrette aujourd’hui chez les Mavs.

Josh Green : très intéressant dans la rotation des Texans, il s’est révélé comme un redoutable élément de cette escouade partie à la dérive en fin de saison. Vrai talent au scoring, esprit d’équipe irréprochable, on comprend mieux pourquoi Dallas veut à tout prix le garder.

Jaden Hardy : le rookie tout droit sorti de G League a eu de beaux airs de steal tout au long de la saison. Certes, son temps de jeu n’a jamais été énorme, mais il a toujours su apporter un minimum de points lors de ses apparitions. Prochain chantier : les pourcentages.

Reggie Bullock : un profil de 3 and D qui n’a pas suffi pour accrocher la postseason à Dallas. 38% à 3-points c’est pas tout mal, sa défense aussi, mais les Mavs auront des décisions à prendre. Le joueur fait-il partie du futur ? La réponse dans quelques mois.

Dwight Powell : les années passent, et Dwight Powell est toujours aussi indéboulonnable à Dallas. Le Canadien s’est fait sa place au soleil à force de travail et d’abnégation. Tout ce qui caractérise sa carrière, et cette saison n’a absolument pas dérogé à la règle. Il a fait le boulot, sans trop en faire, mais toujours propre.

Maxi Kleber : il a grignoté des minutes à Christian Wood au fil de la saison grâce à sa défense. Moins efficace que le bûcheron en attaque, le maxi clébard porte bien son nom de l’autre côté du terrain. L’Allemand est un joueur précieux, bien qu’il soit loin d’être le teuton le plus mythique de la franchise.

Davis Bertans : l’ailier letton a un petit peu retrouvé son shoot cette saison. Malheureusement un peu tard, lui qui a perdu la confiance du staff chez les Texans. La tête la plus carrée de la ligue va devoir rebondir.

Markieff Morris : personne n’avait remarqué qu’il a fait partie du trade pour rameuter Uncle Drew en ville. Une place au bout du banc des Mavs et peu de temps de jeu, c’était bien la peine de le sortir de sa sieste.

JaVale McGee : initialement recruté par Jason Kidd pour être son pivot titulaire, le meilleur pote du Shaq a rapidement déchanté. JVM a vite retrouvé le banc de touche et n’a pas vraiment donné suite à son bel exercice chez les Suns. Serait-ce une fin de cavale pour l’un des porte-bonheurs les plus efficaces de la NBA ?

Justin Holiday : les Mavs ne sont pas les premiers à avoir misé sur l’un des frères Holiday. En revanche, ils n’ont pas misé sur le bon.

Kemba Walker: seulement 9 petits matchs sous les couleurs des Mavs pour Kemba Walker, toujours disparu depuis. Triste fin de carrière pour l’ancien de Charlotte et de Boston.

McKinley Wright : peu de temps de jeu pour ce petit jeune intéressant au blaze de cabinet d’avocats.

AJ Lawson : un two-way qui n’a pas eu tant sa chance que ça chez les Mavs. Va devoir cravacher pour se faire sa place au Texas.

Tyler Dorsey : habitué des allers-retours entre les Etats-Unis et l’Europe, le greco-américain a commencé à Dallas avant de finir au Fenerbahce. Une belle saison de globe-trotteur.

Frank Ntilikina : peu de temps de jeu et aucune vraie performance qui casse tout… Malheureusement, le train semble arriver au terminus pour Franky…

Theo Pinson : personne ne savait qu’il jouait là jusqu’à son triple-double lors du dernier match de la saison régulière. La belle histoire de cette ultime journée.

Chris Silva : personne ne savait qu’il jouait là, mais lui n’a pas fait de triple-double lors du dernier match de la saison régulière.

Facundo Campazzo : au moins au foot, il aurait peut-être été champion du monde.