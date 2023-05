Dwight Howard pense qu’il était meilleur dans son prime que Nikola Jokic

Depuis Taiwan, Dwight Howard continue d’envoyer des punchlines à droite à gauche. Aujourd’hui, l’ancien pivot du Magic et des Lakers a expliqué qu’il était plus fort que Nikola Jokic au moment de son prime. Chacun se fera son avis.

Parti à Taiwan pour continuer (terminer ?) sa carrière de basketteur, Dwight Howard n’a décidément pas changé d’un pouce. Le grand sourire est toujours là, la langue n’est toujours pas dans la poche. Après avoir invité plusieurs joueurs ayant raté leurs Playoffs à le rejoindre en Asie, D12 continue de donner son avis sur l’actualité de la NBA. Invité du “Run it back show” et interviewé par son ancien coéquipier Chandler Parsons, Dwight Howard devait répondre à une question : est-ce que le prime Dwight Howard était meilleur que prime Nikola Jokic ?

Prime Nikola Jokic… or prime Dwight Howard?@DwightHoward is taking himself “ALL DAY, EVERYDAY!” 😂#RunItBack with @ShamsCharania @MichelleDBeadle @ChandlerParsons & @bansky pic.twitter.com/xeWCnH8sPx

“Prime Dwight Howard tous les jours. Je domine chaque action avec un sourire sur mon visage.”

Dur de savoir si l’ancien All-Star est totalement sérieux ou s’il répond à moitié en rigolant. Il faut dire que Dwight Howard dans son prime était un sacré monstre en NBA. Meilleur pivot de la Ligue entre la fin des années 2000 et sur la première moitié des années 2010, D12 était une force de la nature à l’intérieur, remportant trois titres de Défenseur de l’année, régnant au rebond et aux contres dans les catégories statistiques. Entre 2008 et 2012, il est systématiquement dans le Top 5 des votes pour le MVP, finissant même second en 2011. Il avait aussi conduit le Magic en Finales NBA en 2009, mais il avait été battu par les Lakers de Kobe Bryant.

Suffisant pour se voir supérieur à Nikola Jokic ? Outre ses deux titres de MVP de saison régulière, le Joker prouve sur ces Playoffs 2023 qu’il est sans doute le meilleur joueur du monde en ce moment. Non content d’avoir fini la saison régulière en quasi triple-double, ce qui semble insensé pour un pivot, mais aussi d’avoir égalé voire surpassé quelques records des plus grandes légendes de la Ligue, la star des Rocheuses est en train de porter tout le Colorado vers le premier titre de son histoire. De plus, il n’est pas dit que le Serbe ait tout montré de son talent car il n’a que 28 ans et il entre tout juste dans son prime.

Alors, plutôt prime Dwight Howard ou prime Nikola Jokic ?

