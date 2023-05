Depuis son départ pour Taïwan, Dwight Howard continue de faire parler de lui. Sur le terrain, avec des perfs aussi gargantuesques qu’originales, et en dehors, puisque Superman n’a rien perdu de sa verve de trashtalker.

La présence de Dwight Howard à Taïwan fait grand bruit. Des statistiques à faire exploser des calculettes mais un gameplay à pousser Gregg Popovich au suicide, des fans survoltés de par sa simple présence mais une starification presque gênante dans un pays surtout fan de NBA avant d’être fan de basket. Après avoir terminé sa saison 1 en Asie, Dwight chill devant les Playoffs et n’hésite pas à donner son avis sur l’actu, on connait un agent qui ne doit pas dormir tranquille, et la dernière masterpiece de Superman est donc tombée dans les dernières heures, avec cette vidéo destinée à tous les grands losers de ces Playoffs NBA 2023. L’histoire ne dit pas si Dwight n’avait consommé que de l’Oasis, mais le ton est en tout cas rieur :

😭😭😭😭 Dwight Howard qui affiche tous ceux qui ont galéré en Playoffs et les invite à le rejoindre pour jouer à Taïwan 💀💀💀 pic.twitter.com/L4CiGDNQFt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2023



Jordan Poole et ses briques par dizaines, Julius Randle et son body language calimeresque, Ben Simmons et ses 10 matchs en trois ans, Klay Thompson et son Game 6 diarrhéique, Deandre Ayton et son fighting spirit, Chris Paul et son grand palmarès, Kevin Durant et son leadership ou encore James Harden et son talent dans les Game 7, tous les principaux éliminés des Playoffs en prennent une dans cette vidéo, preuve que Dwight Howard est 1) bien au fait de l’actu et 2) toujours aussi taquin.

Ça ne mange pas de pain et ça fait sourire un mardi matin alors on clique sur play et on se remet sur la Loterie de ce soir, parce que, mine de rien, y’a une vraie journée de boulot qui nous attend là.