Saison régulière terminée pour Stephen Curry : Baby Face se préserve pour les Playoffs, la sûreté est la clé du succès

Le staff des Warriors vient de l’officialiser, on ne reverra pas Stephen Curry avant le début des Playoffs. Pas question de risquer une rechute qui priverait Golden State de son arme numéro 1 pour le début de postseason. Plutôt logique, il y a beaucoup à perdre et peu à gagner dans cette histoire.

Allez, rideau pour Chef Curry. Blessé suite à un mauvais contact avec Marcus Smart le 16 mars dernier lors du match contre les Celtics, la star de Golden State a suivi les indications de son équipe médicale et ne refoulera pas un parquet avant mi-avril. Le service presse de la Baie l’a fait savoir en début de soirée via un communiqué. L’équation est assez simple, pas question de forcer le double MVP à jouer alors que les Warriors ont quasiment assuré leur spot en Playoffs. Et puis comme disait ma grand-mère, prudence est mère de sureté, tu connais l’adage. Le communiqué nous apprend également que le bonhomme se remet plutôt bien de son pépin physique, et ça c’est tout bénef pour nous autres fans et surtout pour la bande de Steve Kerr. Retour à l’entraînement en solo prévu la semaine prochaine, et le collectif suivra en fonction des résultats. C’est encourageant et ça rassure tout le monde.

Pour autant, ne plus compter sur Stephen Curry d’ici la fin de régulière est tout de même assez pénalisant pour Draymond et ses potes. Bah oui, Stéphane Ketchup c’est quand même 25.5 points, 5.2 rebonds et 6.3 passes de moyenne cette saison, le genre de stats qui t’assurent quelques victoires. Actuellement quatrièmes à l’Ouest avec un bilan de 48 victoires pour 29 défaites, les Warriors sont talonnés de près par le Jazz et Denver qui comptent deux victoires de retard. Le risque majeur est donc la perte de l’avantage du terrain pour le premier tour de postseason, ce qui forcerait Steph à envoyer direct du pâté pour épauler les siens. Au programme, un match capital à l’Oracle à San Francisco contre le Jazz dès demain soir (aujourd’hui quoi). Victoire obligatoire, d’autant plus que suivent le « derby » contre Sacramento et des affrontements contre les trois larrons qui se battent actuellement corps et âme pour une place en Playoffs : les Lakers, les Spurs et les Pelicans. Ça promet d’être explosif, mais le numéro 30 sera là pour encourager les collègues.

Pas de risques pris du côté de la Baie. On mise sur un Curry chargé à bloc pour casser les types qui se présenteront sur le chemin de Golden State au premier tour des Playoffs. Le tout sera de savoir si les Warriors renverront leur meilleur atout au combat à domicile, ou en terre inconnue. Réponse dans deux grosses semaines !

Source texte : Communiqué de presse des Warriors/ESPN