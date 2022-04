Preview Lakers – Pelicans : l’expression « match de l’avant-dernière chance » n’a jamais aussi bien porté son nom

Oh que ça va être tendu ce soir à la Crypto.com Arena de Los Angeles ! Les hommes de Frank Vogel sont au bord du gouffre, puisqu’une défaite contre un adversaire direct réduirait sérieusement leurs espoirs de qualifications pour le play-in de l’Ouest. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, LeBron James est très incertain pour la rencontre. La poisse.

Go big or go home, vous connaissez ? Parce que là, c’est vraiment un parfait descriptif de l’enjeu du match de ce soir pour les Lakers. La bande du King est actuellement onzième de l’Ouest, à égalité avec les Spurs qui jouent aussi grandement leur avenir ce soir. Souci : les Spurs jouent à Portland, les treizièmes, qui n’ont plus rien à jouer. Deuxième souci : pour les Purple and Gold, ce sont les Pelicans, qui jouent aussi leur peau ce soir puisqu’ils n’ont « que » deux victoires d’avance, et n’ont donc pas de joker à griller, qui plus est contre un adversaire direct. Troisième souci : la présence de LeBron James, la machine qui tient la tête des Lakers hors de l’eau depuis le début de saison, est très incertaine ce soir. Et franchement, si les locaux devaient faire sans leur leader, ça se compliquerait vraiment. Bah oui, sans lui, les Lakers c’est six victoires pour quinze défaites cette saison. Anthony Davis est lui listé probable, le Shams ayant fait part de sa volonté de revenir ce soir… Après plus d’un mois de pause forcée. Quatrième souci : même avec le King, les Angelinos sont sur une série de quatre défaites, dont une mardi chez l’adversaire de ce soir. La victoire est donc indispensable à tous les niveaux, pour faire du bien à la tête et au classement.

Lakers star Anthony Davis plans to return Friday vs. the Pelicans, barring setback, sources tell @TheAthletic @Stadium. Davis has been sidelined since Feb. 14 due to mid-foot sprain. Big Lakers-Pelicans game with Play-In ramifications. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2022

Côté Pels, c’est un peu plus légèrement que les hommes de Willie Green arriveront ce soir à la Crypto. Pourquoi ? Car les gars du Bayou ont pris trois succès sur leurs quatre derniers matchs, dont un face à Chicago, qui aura sans doute regonflé le moral des troupes. Enchaîné ensuite une victoire capitale contre les Lakers et un succès encourageant face aux Blazers, les Pelicans arrivent ici plein de confiance et sûrs de leurs atouts. Pour autant, pas question de surestimer l’adversaire. LeBron ou pas, AD ou pas, les types en face auront la dalle car l’enjeu du match, c’est une saison, ni plus ni moins. Côté absences c’est carré, tout le monde sera là hormis Zion mais il est très pris par les concours de dunk en ce moment, faut comprendre aussi.

Match CA-PI-TAL ce soir en direct du Downtown Los Angeles. Deux équipes jouent leur saison, et ça peut réveiller des instincts inattendus chez certains des joueurs. Heure du décollage : 4h30. C’est tard, alors prévoyez le réveil ou le café, car c’est immanquable !

Source texte : ESPN