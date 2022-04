Pas le temps de rêvasser pour la pépite du basket français, le rythme s’intensifie avec un match tous les trois jours en moyenne sur ce mois de mars. Enfin débarrassé de ses petits problèmes de santé, Victor Wembanyama est d’ailleurs de plus en plus utilisé par T.J. Parker. On a notamment eu droit à deux grosses mixtapes qui ne sont pas passées inaperçues auprès des scouts NBA. Allez, flashback sur les 31 derniers jours du surdoué en terre lyonnaise.

La folie de mars s’exporte à Villeurbanne

Au mois de mars, les recruteurs ont généralement les yeux tournés vers la March Madness. Les meilleurs prospects du pays s’affrontent dans un tournoi universitaire à élimination directe avec des ambiances indescriptibles. Pourtant, ça n’a pas empêché le favori pour le first pick de la Draft 2023 de faire décrocher les Américains pour s’intéresser un peu au basket européen avec des performances prometteuses. Pendant que Chet Holmgren se faisait prématurément éliminer avec Gonzaga, son alter égo en français et en plus jeune impressionnait les foules face à des adultes aguerris et ce dans la seconde meilleure ligue professionnelle du monde. Sur les réseaux sociaux, les fans s’en sont donnés à coeur joie pour rappeler que les deux joueurs n’évoluent pas dans la même cour, n’hésitant pas à ressortir la dernière finale du Mondial U19 pour illustrer la domination de Victor Wembanyama sur la licorne US.

De retour de blessure depuis un peu plus d’un mois et demi, Wemby semble enfin donner sa pleine mesure sous les couleurs villeurbannaises. Cela se matérialise avec un temps de jeu en augmentation régulière et une place dans le cinq majeur désormais systématique en EuroLeague. Des minutes bien exploitées puisqu’il anéanti toute concurrence au nombre de contres distribués sur un temps de jeu rapporté à 40 minutes avec 4,5 blocks. Le second de ce classement n’est autre que Walter Tavares avec 2,9 rejections sur un même temps de jeu en C1. En championnat français, c’est la même chose. Victor se classe même quatrième au nombre de contres par match avec 1,4 crêpes en 17 minutes de moyenne. Bonjour l’ambiance pour les attaquants adverses qui s’aventurent dans la raquette ou qui se retrouvent défendus par la tour de 2,19m jusque dans le périmètre. Ça peut même monter très haut lorsque Wembanyama commence à sauter un peu. Début mars, ce sont les leaders du championnat qui en ont fait les frais dans une fin de match suffocante au Palais des Sports Marcel-Cerdan avec un double contre d’une violence inouïe pour sécuriser son panier.

✨🇫🇷 À seulement 18 ans, Victor Wembanyama a encore démontré tout son talent lors du choc entre les 2 premiers de #BetclicELITE : 6 PTS, 7 RBDS, 3 BLOCKS et 12 D’ÉVAL en 20min 🦄@vicw_32 x @LDLCASVEL pic.twitter.com/KVvhatTins — LNB (@LNBofficiel) March 8, 2022

Le début d’un mois extrêmement complet sur le plan individuel pour l’intérieur du Chesnay qui n’a cessé de se montrer. En EuroLeague aussi, cette montée en puissance est palpable. Contre Baskonia, c’est encore en défense qu’il s’est le plus illustré face à Simone Fontecchio notamment.

🇫🇷 Victor Wembanyama and ASVEL faced Saski Baskonia tonight as part of EuroLeague’s Round 29. 📊 9 points / 7 rebounds / 2 blocks in 27 minutes pic.twitter.com/petndfi03e — Next BIG things 🎥🏀🇫🇷 (@HugoBessonStuff) March 10, 2022

Mixtape sauce moutarde à Dijon, masterclass en Lituanie

Premier mois véritablement complet sous l’uniforme du club de Tony Parker, mars va rapidement se révéler être le mois de l’éclosion pour Victor Wembanyama. Une très bonne passe qui va donc se poursuivre à Dijon, lors d’un déplacement face à un autre gros morceau du championnat de France. Même en étant maladroit de loin, il compense par une appropriation de la peinture, s’offrant plusieurs records personnels au passage.

✨🇫🇷 À seulement 18 ans, Victor Wembanyama continue de s’imposer en #BetclicELITE au fur et à mesure de la saison. 📈 Meilleur marqueur (14 PTS) et meilleure évaluation (19) de @LDLCASVEL face à Dijon ! pic.twitter.com/jyNnwbfCLf — LNB (@LNBofficiel) March 15, 2022

Mais la vraie masterclass va encore survenir quelques jours après, sur la plus prestigieuse scène continentale. Dans un duel de mal classés avec le Zalgiris, le pivot de 18 ans va faire la leçon à des garçons expérimentés comme Tyler Cavanaugh et Joffrey Lauvergne. Résultat ? 14 points (à 6/7 au tir et 2/3 sur la ligne), 5 rebonds, 5 contres, 2 assists et 2 interceptions pour 23 d’évaluation en 28 minutes de jeu et 6 records personnels battus le même soir. Quelques heures avant l’élimination des Zags lors du Sweet 16 de la March Madness, Wembanyama marquait les esprits en devenant aussi le plus jeune joueur de l’histoire à comptabiliser 5 blocks en EuroLeague selon BasketNews.com. Le spécialiste de la Draft chez ESPN, Mike Schmitz, n’a même plus peur de l’annoncer : il n’a jamais suivi un jeune aussi talentueux de toute sa carrière. Coup de tampon ultime sur un joueur spécial qui n’a pas fini de nous étonner.

Best prospect I’ve ever evaluated https://t.co/tuG8RXbJlY — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) March 23, 2022

Le mois de mars de Victor Wembanyama en chiffres

6 mars @ Boulogne-Levallois (championnat) : 6 points à 3/9 au tir dont 0/3 du parking, 7 rebonds, 1 passe, 3 contres, 1 interception et 2 fautes provoquées en 20 minutes

6 points à 3/9 au tir dont 0/3 du parking, 7 rebonds, 1 passe, 3 contres, 1 interception et 2 fautes provoquées en 20 minutes 10 mars vs Baskonia Vitoria-Gasteiz (EuroLeague) : 9 points à 4/10 au tir dont 1/3 du parking, 7 rebonds dont 1 offensif, 1 passe, 2 contres, 1 turnover, 4 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 27 minutes

9 points à 4/10 au tir dont 1/3 du parking, 7 rebonds dont 1 offensif, 1 passe, 2 contres, 1 turnover, 4 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 27 minutes 12 mars @ Dijon (championnat) : 14 points à 6/13 au tir dont 1/7 du parking, 8 rebonds dont 3 offensifs, 1 passe, 5 contres, 1 turnover, 4 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 28 minutes

14 points à 6/13 au tir dont 1/7 du parking, 8 rebonds dont 3 offensifs, 1 passe, 5 contres, 1 turnover, 4 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 28 minutes 17 mars @ Real Madrid (EuroLeague) : 3 points à 1/9 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds dont 1 offensif, 2 contres, 1 interception, 1 faute personnelle et 1 faute provoquée en 20 minutes

3 points à 1/9 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds dont 1 offensif, 2 contres, 1 interception, 1 faute personnelle et 1 faute provoquée en 20 minutes 20 mars vs Fos-sur-Mer (championnat) : repos

repos 23 mars @ Zalgiris Kaunas (EuroLeague) : 14 points à 6/7 au tir et 2/3 aux lancers, 5 rebonds dont 2 offensifs, 2 passes, 5 contres, 2 interceptions, 3 turnovers, 3 fautes personnelles et 3 fautes provoquées en 28 minutes

14 points à 6/7 au tir et 2/3 aux lancers, 5 rebonds dont 2 offensifs, 2 passes, 5 contres, 2 interceptions, 3 turnovers, 3 fautes personnelles et 3 fautes provoquées en 28 minutes 25 mars vs Olympiakos (EuroLeague) : repos

repos 26 mars vs Gravelines-Dunkerque (Coupe de France) : 10 points à 4/8 au tir dont 2/4 de loin, 9 rebonds dont 2 offensifs, 3 passes, 1 contre, 1 interception, 1 turnover, 2 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 24 minutes

10 points à 4/8 au tir dont 2/4 de loin, 9 rebonds dont 2 offensifs, 3 passes, 1 contre, 1 interception, 1 turnover, 2 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 24 minutes 31 mars @ Maccabi Tel-Aviv (EuroLeague) : 5 points à 2/6 au tir dont 0/2 de loin et 1/2 aux lancers, 3 rebonds dont 2 offensifs, 3 contres, 3 turnovers, 4 fautes personnelles et 1 faute provoquée en 15 minutes.

Malgré une fin de mois plus contrastée avec élimination en Coupe de France et la reprise des lourdes défaites en EuroLeague, Victor Wembanyama a encore marqué des points précieux en mars. Sa sortie contre Kaunas va faire date et il ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Il reste un match à l’ASVEL en EuroLeague avant de se concentrer exclusivement sur le championnat pour tenter d’aller conquérir un triplé après les succès de 2019 et 2021 (la saison 2019-20 avait été suspendue à cause de la pandémie). Victor a faim de titres et c’est l’une des raisons de sa venue à Lyon. On se donne déjà rendez-vous dans un mois pour la suite de ses aventures.