Pendant que Chet Holmgren et les autres prospects de la génération précédente affolent les parquets universitaires aux States, Victor Wembanyama est confronté à la crème du basketball européen toutes les semaines. À 18 ans, la Licorne vient justement de réaliser une nouvelle perf de référence dans sa jeune carrière professionnelle face à Kaunas hier soir.

Cela faisait bien longtemps que l’ASVEL n’avait plus gagné en EuroLeague. Plus de deux mois pour être précis. Depuis une victoire face à l’Étoile Rouge de Belgrade le 21 janvier. La suite ? 8 défaites consécutives sur la plus grande scène européenne. Un résultat pas illogique face à des adversaires de prestige, mais bien frustrant quand même pour les hommes de T.J. Parker. La bonne dynamique du début de saison (6-2, le 4 novembre) n’a pas résisté aux nombreuses blessures recensées dans les rangs français. Le joyau du Chesnay n’a pas non plus échappé à cette malédiction, le club prenant toutes les précautions possibles avec son jeune prodige. Mais après trois longues périodes d’absence depuis son arrivée sur les bords du Rhône l’été dernier, Wembanyama était enfin apte à reprendre du service le 11 février dernier. Débarrassé de ses petites gênes au doigt et à l’omoplate, la Licorne volante ne demandait qu’à déployer ses ailes. C’est ce qu’elle a enfin pu faire dans le duel des mal classés de l’EuroLeague ce mercredi. Il n’est jamais simple de se déplacer dans la Zalgirio Arena. Même lorsque Kaunas est lanterne rouge, les fans sont toujours là pour pousser derrière leur équipe et les heures d’avion peuvent peser sur les organismes des visiteurs. C’était d’autant plus impressionnant de voir la facilité avec laquelle Victor Wembanyama s’est illustré dès les premiers instants de la partie hier soir, s’offrant une soirée record dans les pays baltes.

Titularisé à l’intérieur depuis son quatrième match en EuroLeague, il est toujours très actif en début de partie pour bien faire sentir sa présence sous les paniers. C’est encore ce qu’il s’est passé hier sans que Tyler Cavanaugh et Joffrey Lauvergne ne puissent y faire grand-chose. En Lituanie, Wemby nous a montré une belle partie de sa palette technique des deux côtés du terrain. Des dunks sur la pointe des pied et des paniers main gauche avec plein de toucher en attaque. Des contres tonitruants et une mobilité abusée pour un profil de sa taille en cas de switch sur les guards adverses en défense. Wemby est resté fidèle à ses fondamentaux, sans prendre aucun tir du parking (son péché mignon cette saison). Au final, il bat ses record en carrière dans six catégories statistiques avec 14 points (à 6/7 au tir et 2/3 sur la ligne), 5 rebonds, 5 contres, 2 assists et 2 interceptions pour 23 d’évaluation en 28 minutes de jeu. Si vous attendiez encore un match référence chez les pros avant de sauter dans le wagon, bienvenue à bord. Face à une équipe expérimentée et pleine de joueurs internationaux, Victor a fait régner sa loi du haut de ses 18 ans tous mouillés et était encore parfaitement lucide pour répondre aux journalistes en anglais après la rencontre. Une performance également remarquée par son entraîneur T.J. Parker qui n’a pas manqué de le féliciter en conférence d’après-match.

« C’est un gamin qui écoute beaucoup. Il veut s’améliorer. Ce n’est pas facile pour lui à cause de son corps. Il a besoin de se renforcer davantage. Mais il travaille dur tous les jours et il méritait ses minutes ce soir. S’il continue comme ça, il aura de plus en plus de temps de jeu. Je lui fais confiance aussi en fin de match. Il est très important pour nous. »

Bonne nouvelle, on risque donc de voir de plus en plus de Wemby dans les highlights de l’ASVEL lors de cette fin de saison. Également interrogé sur la marge qui reste à son poulain avant de rejoindre la NBA lors de la Draft 2023, T.J. Parker s’est voulu optimiste et prudent à la fois.

« Il lui reste encore un an et demi avant de rejoindre la NBA. Le plus important pour lui comme pour moi c’est qu’il reste en bonne santé. À cause de son corps, il a eu des problèmes en début de saison. Il avait du mal à prendre le rythme et il ne pouvait pas s’entraîner. Il travaille maintenant régulièrement depuis un mois ou deux, donc il s’améliore vite. »

Présent sur le terrain jusqu’en fin de rencontre, Victor a pesé sur le match jusqu’au bout avec une grosse dissuasion défensive et un panier clutch en isolation pour mettre Villeurbanne sur les rails de la victoire (72-68). En pleine période de March Madness, Victor Wembanyama arrive quand même à faire parler de lui de l’autre côté de l’océan Atlantique avec une performance XXL face à des adultes. Il nous reste encore un an et demi pour profiter du bonhomme sur notre continent et on ne va pas cacher notre plaisir alors si vous ne savez pas quoi faire demain soir, tournez vous du côté de l’Astroballe pour la réception de l’Olympiakos. Il devrait encore y avoir du spectacle.

Source texte : EuroLeague