Desmond Bane a planté 204 paniers primés cette saison : record de franchise, merci Mike Miller mais place à la jeunesse

Desmond Bane vient de battre le record de tirs à 3-points rentrés en une saison pour la franchise des Memphis Grizzlies. Avec ses 204 unités, il dépasse Mike Miller, l’ancien sniper du Tennessee.

Vous êtes sûrs que ce n’est que sa deuxième saison ? Alors que Ja Morant était encore mis au repos hier soir, Desmond Bane a été énorme pour aider Memphis à l’emporter face aux Nets d’un duo Kevin Durant – Kyrie Irving toujours aussi bouillant. Le sophomore s’est fait plaisir avec ses 23 points, 4 rebonds et 5 assists à 8/17 au tir. Mais la stat la plus importante de ce match, ce sont les 6 tirs du parking rentrés par l’arrière, faisant de lui le recordman du nombre de paniers à 3-points sur une saison pour les Grizzlies avec 204 unités. Le record était jusque-là détenu par Mike Miller, lors de la saison 2006-07, avec 202 tirs primés.

« C’est un énorme accomplissement. Je suis très reconnaissant. Je dois remercier mes coéquipiers et avant tout le coach Jenkins pour nous avoir donné la confiance nécessaire pour être agressifs et continuer à tirer, qu’on marque ou qu’on rate. On a une super équipe, il se passe quelque chose de spécial, on partage toujours la balle. Vous savez, on me trouve au bon endroit et le reste appartient à l’histoire. » […] « J’espère que Mike le signera [le ballon]. J’ai une bonne relation avec Mike. Je vais le faire signer et je le signerai moi-même, je mettrai la date et je vais le ranger à sa place. »

Le record tenait depuis quinze ans et pour cause, Mike Miller avait placé la barre assez haut, lui qui n’était pas un bras cassé quand il s’agissait de shooter. En dix-sept saisons dans la Ligue, le swingman a inscrit 1590 tirs à 3-points avec un pourcentage de 40,7%. En comparant la saison de Bane avec celle de Miller, on remarque que les deux joueurs tentent le même nombre de tirs derrière l’arc (7), mais la performance du sophomore apparaît moins impressionnante qu’elle n’a pu l’être en 2007, du fait de la démocratisation du tir à 3-points. Lors de la saison 2006-07, les Grizzlies ne tentaient que 16,6 tirs de loin et Mike Miller représentait donc 42% d’entre eux. Cette saison, les Oursons réalisent 32,2 tentatives de loin, et Desmond compte pour 21,7%. Chacun son époque. Au-delà du record, Desmond Bane est un des joueurs des Grizzlies les plus impressionnants. Alors qu’il dispute seulement sa deuxième saison professionnelle, l’arrière de 23 ans s’est imposé comme le deuxième (ou troisième) meilleur joueur de son équipe et un candidat crédible pour le titre de Most Improved Player. Bien installé au poste 2, et encore plus responsabilisé avec les absences répétées de Dillon Brooks, Bane est le parfait complément de Ja Morant sur les lignes arrières. Toujours bien placé pour recevoir les passes de son meneur, Bane est un des meilleurs poignets de la NBA en termes d’efficacité au tir avec ses 42,1% derrière l’arc (6ème). Même défensivement, il peut faire le taf et apporter une bonne dose de hustle, un ingrédient qu’on aime particulièrement dans le Tennessee.

Desmond Bane est un sniper et il réalise une formidable saison pour aider les Grizzlies à viser les sommets. Très mature, il s’est déjà imposé comme un joueur majeur d’une équipe Top 2 de la Conférence Ouest. Rappelez-nous qui l’a drafté ? Ah oui, les Celtics qui l’ont échangé contre… deux seconds tours de Draft. À votre avis, qui a gagné le trade ?