Rudy Gobert vs Draymond Green, chapitre 145 : vraie concurrence entre la France et Team USA, vivement 2024

Alors que Draymond Green avait tiré à boulets rouges sur l’équipe de France et Rudy Gobert, le pivot tricolore a profité d’une interview pour répondre à l’ailier-fort des Warriors. Vivement le prochain France – Team USA !

Cela n’étonnera personne mais Rudy Gobert et Draymond Green ne partiront pas en vacances ensemble. Le joueur de Golden State n’a pas sa langue dans sa poche et il ne manque jamais une occasion pour aller piquer le pilier du Jazz. Les larmes de Gobert pour sa non sélection au All-Star Game il y a quelques saisons, les comparaisons entre eux pour la course au meilleur défenseur, tout y passe. Le dernier sujet à la mode nous fait quitter un peu la NBA pour revenir au basket FIBA. En effet, le double médaillé olympique a cette fois choisi d’aller taper sur l’Équipe de France, remettant notamment en cause certains propos de Evan Fournier et… Rudy Gobert dans les médias.

« Les joueurs de l’Équipe de France ont été très bavards nous concernant, mais ils ne nous battent pas quand il le faut. Jouer avec Team USA, c’est nous contre le monde. Et entendre des gars comme Rudy Gobert et Evan Fournier parler dans les médias et dire de la merde sans savoir de quoi ils parlent, ça m’énerve »

Et bim ! Beef entre Draymond Green et Rudy Gobert épisode 2042 ! Il faut croire que Dray n’a pas apprécié les dernières oppositions entre les deux équipes. Invité à une interview pour Bleacher Report, Rudy Gobert a évidemment été interrogé sur les propos de son vieil ennemi et Gobzilla n’a pas manqué de chatouiller un peu l’égo des joueurs de l’Oncle Sam.

« Je ne dis pas de conneries donc je veux voir les preuves que je dis des conneries. Mais j’aime la compétitivité. Je pense que dans un sens, c’est cool que Team USA se fâche enfin avec une équipe. Parce qu’ils avaient l’habitude de botter le cul de tout le monde depuis que le basket existe. »

Le point de vue de Rudy s’entend facilement. Pourquoi se mettre en rogne et rabaisser une équipe qui a quand même battu Team USA à deux reprises sur les trois dernières oppositions ? C’est surtout le signe que l’écart entre l’ogre ricain et la concurrence n’est plus ce qu’il était. Finis les raclées et les concours de dunks en plein match pour faire le show, l’équipe américaine a désormais plusieurs rivaux crédibles pour les grosses récompenses. La France, l’Espagne, l’Australie, la Serbie, la Slovénie voire l’Argentine, ils sont nombreux à pouvoir décrocher une médaille olympique en 2024 et Team USA n’aura pas la tache facile à Paris. À deux ans du gros événement, les petites phrases sont déjà de sortie et ça ne peut que renforcer la hype d’un affrontement France – USA pendant la compétition. Un match pour la médaille d’or par exemple ? On ne demande que ça.

Draymond Green semble avoir Rudy Gobert et l’Équipe de France dans le nez mais le pivot a décidé de ne pas se laisser faire. Quelqu’un a une machine à avancer le temps ? On aimerait déjà être en 2024.

Source texte : Bleacher Report