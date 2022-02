Rudy Gobert répond à Draymond après sa décla au All-Star Game : « Si des gens essayent de me discréditer, c’est que je dois faire quelque chose de bien »

Si vous étiez devant le All-Star Game dans la nuit de dimanche à lundi, entre deux 3-points de Stephen Curry et trois tomars de Ja Morant, vous avez sans doute entendu les propos de Draymond Green sur Rudy Gobert. Habitué à rabaisser le pivot français, la star des Warriors en a remis une couche durant le match des étoiles, qu’il a regardé en tant que spectateur car blessé. Rudy a évidemment tout entendu, et il a répondu.

On ne sait pas ce que Rudy Gobert a fait à Draymond Green pour que ce dernier force comme ça. On ne sait pas quel problème possède Dray avec le Frenchie pour qu’il continue de le rabaisser gratuitement. Mais ce qui est certain, c’est qu’il a une dent contre Rudy. Alors qu’il s’était déjà moqué de Gobert tout récemment en remettant sur la table l’épisode des pleurs lors de la non-sélection de ce dernier pour le All-Star Game 2019, Green a eu les fils qui se touchent dimanche dernier quand il a été mentionné dans la même phrase que le pivot du Jazz lors d’une interview avec TNT.

Mais c’est quoi son problème à Draymond avec Rudy ? https://t.co/C8qQnsdLr4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

« Vous ne pouvez pas me mentionner dans la même phrase que lui, on n’est pas du tout pareils. » Voilà ce qu’a dit Draymond, qui estime visiblement que Rudy ne mérite pas de s’asseoir à la même table que lui, la table des meilleurs défenseurs NBA voire même all-time. La réponse de Gobert ? Elle est tombée juste hier, via le Salt Lake Tribune.

« Je l’ai vu. Ce n’est que du bruit pour moi. Si des gens n’arrêtent pas de parler de vous, s’ils parlent de vous d’une certaine manière, cela signifie que je fais quelque chose de bien. Je vais tout simplement continuer à être la meilleure version de Rudy, sur comme en dehors du terrain. Pour mon équipe. […] Au final, plus il y a de bruit, plus c’est difficile de prendre ces gens-là au sérieux. C’est dommage d’avoir une si grande exposition et de l’utiliser juste pour divertir le public. Cela n’apporte rien à personne de rabaisser quelqu’un. Quand vous êtes bon dans ce que vous faites, vous n’avez pas besoin de rabaisser les autres – le monde vous remarquera pour ce que vous faites et qui vous êtes. C’est ma mentalité. Ce n’est que du bruit. Je ne peux pas contrôler ça. »

Propre. Au lieu de se lancer dans une bataille médiatique avec la grande gueule de Golden State, Rudy a préféré faire preuve de maturité. En même temps, il n’a pas besoin de se mettre en avant ou de critiquer le jeu d’un autre pour prouver son impact défensif au Jazz. Quand il joue, et d’ailleurs quand il ne joue pas aussi, on comprend tout de suite pourquoi il fait une nouvelle fois partie des candidats au titre de Defensive Player of the Year, lui qui en possède déjà trois au compteur et potentiellement quatre bientôt. C’est peut-être ça qui dérange Draymond en fin de compte. Avant sa blessure, Green était le concurrent numéro un de Gobert dans la course au DPOY, et ça le frustre probablement de voir Gobert enchaîner les statuettes alors qu’il se considère comme le « meilleur défenseur de l’histoire ». Au final, sur la forme, Draymond a raison quand il dit « qu’ils ne sont pas du tout pareils » : Rudy est avant tout une énorme force de dissuasion qui protège constamment la raquette du Jazz, tandis que Green est tout simplement le quarterback de la défense de Golden State qui brille notamment par sa polyvalence. Deux profils complètement différents donc, mais deux monstres défensifs qui doivent se retrouver dans la même phrase quand on parle des meilleurs défenseurs NBA. Désolé Draymond.

Draymond Green continue de forcer, et Rudy Gobert continue de prendre ça avec maturité. Vous savez ce qu’on aimerait ? Une bonne petite série de Playoffs entre les Warriors et le Jazz histoire de régler tout ça sur le terrain. Parce que peu importe ce qui se dit par médias interposés, il n’y a vraiment que le terrain qui compte.

Source texte : The Salt Lake Tribune