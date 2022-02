NBA Top 10 du jour : Lance Stephenson plante un gros shoot, on connait tous la fin de cette histoire

Comme chaque matin, retrouvez le Top 10 des plus belles actions de la nuit concocté par la NBA. Sans plus attendre, allons voir qui a claqué du lourd ! Let’s go !

Austin Reaves fête sa première titularisation en carrière avec un reverse lay-up bien stylé.

Anthony Edwards ne trouve plus la mire depuis quelques matchs mais il se donne plus en défense en contrepartie. Paul Millsap est au courant désormais.

Tyrese Haliburton est déjà le chouchou des Pacers mais il fait tout pour le rester. Encore une passe insensé pour le guard.

46 points pour R.J Barrett, 30 pions en une mi-temps, il fallait bien lui trouver une petite place dans ce Top 10.

Lance Stephenson envoie la bombe du parking pour forcer la prolongation contre le Thunder. Le shoot est sympa, la célébration plus encore. « Lance makes you dance ».

Jalen Green a raté son Slam Dunk Contest et il se défoule sur les cercles d’Orlando. On aurait préféré ça samedi soir.

Au Magic, ce ne sont pas les meneurs qui lancent les alley-oops mais les intérieurs eux-mêmes. Parfaite passe de Wendell Carter Jr. pour son acolyte Mo Bamba.

Kelly Oubre Jr. a brillé en sortie de banc et il s’est même offert quelques highlights. On connait un commentateur qui a apprécié.

Jalen Suggs s’autorise une Tracy McGrady en contre-attaque. Probablement le seul moment sympa de son match au passage.

Si Mason Plumlee commence à nous claquer des dribbles entre les jambes chaque semaine, on va commencer à parler mandarin.

Voilà, c’est tout pour le Top 10 mais on se dit à très vite pour de nouvelles images à mater tous ensemble !