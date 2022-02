Résumé NBA (scores, stats, highlights) : le Heat résiste à un R.J. Barrett intenable mais bien trop seul

Comme chaque vendredi soir, on a le droit à un programme chargé et quelques belles surprises pour nous accompagner jusqu’au petit matin. Le derby de Los Angeles, la première de Harden, le thriller entre Wizards et Spurs : envoyez le résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

Pacers – Thunder : 125-129

Magic – Rockets : 119-111

Hornets – Raptors : 125-93

Wizards – Spurs : 153-157

Knicks – Heat : 100-115

Wolves – Sixers : 102-133

Suns – Pelicans : 102-117

Jazz – Mavericks : 114-109

Lakers – Clippers : 102-105

Oufffffff je sens qu’elle va bien passer chez Julius Randle cette phrase de Jimmy Butler 💀💀 https://t.co/g4TWVho3d7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2022

Plus que 2 victoires et Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière NBA. pic.twitter.com/IDAOPbEr6t — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2022

La CLIM de Dejounte 🥶pic.twitter.com/47Kw4jEG6H — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2022

LANCE STEPHENSON LE SHOOT + LA CÉLÉBRATION 😭❤️😭❤️pic.twitter.com/jfuqXp9SL3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2022

Le premier panier de James Harden avec les Sixers : tu connais, and one ! 🔥pic.twitter.com/FMaIPdrpHw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2022

Je serai toujours fasciné par les joueurs qui tentent ce genre de dunks en étant menés au score. pic.twitter.com/rY5vmDgcA9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2022

