Plus que 2 victoires et Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière NBA : merci les Wizards !

De retour aux affaires, et de retour aux victoires pour Gregg Popovich qui fait un pas de plus vers le record all-time de wins en saison régulière pour un coach de NBA. Le gourou des Spurs a eu peur à Washington ce vendredi soir, mais au final les Texans ont fait le boulot en double-prolongation derrière un Dejounte Murray une nouvelle fois d’exception (157-153).

Il a eu peur, très peur.

Et les fans des Spurs ont eu peur, très peur.

Dans un match qui était clairement dans leurs mains et qui devait se finir nettement plus tôt dans la nuit, les potes de Jakob Poeltl se sont compliqués la vie et ont failli réaliser une disasterclass en laissant Kyle Kuzma et les Wizards l’emporter à la maison. Soyons francs, les visiteurs n’ont pas outrageusement dominé la rencontre. Disons que San Antonio avait une main sur le volant et accélérait quand il le fallait, que ce soit via Dejounte Murray et Keldon Johnson en première mi-temps, ou bien Lonnie Walker et Jakob Poeltl en seconde. En face, malgré les beaux efforts de Kuzma (36 points) et du duo Raul Neto – Kentavious Caldwell-Pope (48 points), les Wizards semblaient un cran en-dessous et les Spurs créaient justement l’écart nécessaire en fin de match pour que l’affaire soit définitivement pliée. Puis, soudainement, tout a changé. Les décisions prises par Murray sont devenues désastreuses, la défense de Washington est montée d’un cran, Deni Avdija et Daniel Gafford ont retroussé leurs manches et c’est toute une salle qui a vibré pour deux prolongations suivantes. Même quand San Antonio avait la balle du match, c’est un shoot forcé ou une possession mal gérée qui rendait espoir aux Wizards, ce qui a dû provoquer quelques grosses frayeurs chez Gregg Popovich et son staff.

Seulement voilà, quand on a le meilleur joueur des deux effectifs de son côté, ça peut aider à débloquer pas mal de situations. Sorry Kyle, mais on parle bien de Dejounte Murray qui malgré une petite frayeur à la jambe a mis les Spurs sur son dos une bonne fois pour toutes en fin de deuxième prolongation, enchaînant floater avec finesse et gros shoot à trois-points devant un public dévasté. Oui, ce même Dejounte Murray qui avait envoyé des vieilles saucisses pour la gagne, et se rattrapait enfin pour boucler l’affaire une bonne fois pour toutes. Entre sa première mi-temps quasi-parfaite et sa toute fin de match sérieuse, le All-Star des Spurs a répondu présent (31 points, 13 rebonds, 14 passes), bien aidé par un Poeltl aussi énorme qu’efficace (28 points, 11 rebonds, 8 passes et 2 contres à 12/15 au tir), un Keldon Johnson perfecto dans son rôle agressif (32 points), et un Lonnie Walker qui a sauvé les Spurs offensivement quand ça devenait compliqué de créer un bon shoot collectivement (23 points en sortie de banc). Avec ce succès, les jeunes de San Antonio ont relancé la machine post-All-Star Break avec une belle victoire et s’assurent déjà un Rodeo Road Trip loin d’être négatif puisqu’ils ont 4 victoires en 6 matchs avant de terminer leurs déplacements à Miami puis Memphis. Autant dire que le retour au bercail sera fortement apprécié par Doug McDermott et sa bande.

Mais bien évidemment, les yeux ne sont pas autant tournés vers les joueurs que vers leur entraîneur, le mythique Gregg Popovich qui est en train de planter sa tente sur le toit des entraîneurs dans l’histoire de la NBA. Déjà respecté à l’unanimité et dans le débat des meilleurs coachs all-time, Pop a validé cette nuit un nouveau succès, ce qui le ramène à 1 victoire d’égaler Don Nelson et 2 victoires de dépasser son ancien rival des Mavericks. Pour celles et ceux qui – comme nous – se posaient la question en début de saison : oui, on va bien assister à un nouveau record légendaire dans quelques jours avec Popovich à la tête des Spurs. Et ces mots ne sont pas écrits sous un nuage en forme de curse, ils sont là pour souligner que c’est un moment exceptionnel qui nous sera prochainement offert. Avec 22 matchs à jouer cette saison et 2 petites victoires à aller chercher, quand est-ce que nous nous lèverons pour applaudir Pop ? Il y a donc cette fin de roadtrip à Miami puis Memphis, avant de jouer 8 des 9 prochains matchs à domicile. La probabilité de voir le coach de San Antonio rentrer dans l’histoire devant son public est plus qu’élevée, c’est du quasi-garanti. Mais avec ces jeunes Spurs ? Que sait-on vraiment. Si ça se trouve, ils vont aller nous chercher une win chez le Heat ou les Grizzlies, avant de faire péter un record à Charlotte. Le plus certain reste de voir une de ces équipes servir de partenaire d’histoire, au AT&T Center : Kings, Lakers, Raptors, Jazz, Pacers, Wolves, Thunder, Pelicans. Si on pouvait poser la question à Popovich lui-même, il y a de bonnes chances pour qu’il nous réponde qu’il en a rien à foutre de toutes ces conneries de records. Mais on ne nous la fait pas à nous. Dans le mois à venir, Pop va vivre un moment qu’il ne connaîtra historique qu’il ne vivra qu’une fois dans sa vie, dont tout entraîneur rêve, et entouré de gens qui l’ont aidé à obtenir ce record. Grincheux ou pas, il appréciera la soirée ainsi que l’accomplissement, c’est sûr.

Alors, quelle sera l’équipe qui tombera pour le record all-time de victoires de Gregg Popovich en saison régulière ? Faites vos jeux, et vite. Car vu le niveau de Dejounte Murray et ses jeunes coéquipiers, cela pourrait tomber plus vite que prévu. Ramenez Tony, Manu, Tim et compagnie, on a déjà les mouchoirs qui sont prêts !