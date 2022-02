Les Hornets tabassent les Raptors, 125-93 : une attaque au top, une défense retrouvée, Charlotte tient ses bonnes résolutions pour chasser les Playoffs

Les Raptors venaient rendre visite aux Hornets en Caroline du Nord pour un choc qui sentait bon le play-in tournament à l’Est. Qui a fait la bonne opération dans la course au Top 8 ? On vous dit ça de suite.

Pour la box score de la masterclass de Charlotte, c’est juste ici.

Alors qu’on attaque gentiment le dernier quart de la saison, les confrontations directes commencent à valoir de l’or. Battre un concurrent pour les Playoffs, c’est créer un beau rapprochement (ou un écart) et potentiellement s’offrir le tie-breaker pour la fin de saison, un élément capital lorsque les écarts sont minces. Alors qu’ils ont encore 22 matchs à jouer, les Hornets savent qu’ils n’ont plus de temps à perdre. Neuvièmes à l’Est et sur une série de trois revers de rang, les copains de LaMelo Ball ne peuvent plus se permettre de laisser filer trop de matchs, sous peine de voir le Top 8 s’éloigner et la concurrence revenir dans le rétro. Un résultat était donc indispensable contre des Raptors qui ont montré de belles choses ces dernières semaines (9 victoires en 11 matchs), s’installant confortablement à la septième place à l’Est.

On attendait une réaction des frelons et il n’aura pas fallu longtemps pour voir le scénario se mettre en place. Appliqués et sérieux d’entrée de jeu, les hommes de Caroline du Nord prenaient rapidement les Raptors à la gorge. Si le jeu rapide des Hornets fait merveille, c’est surtout défensivement qu’on peut applaudir. Voir Charlotte revenir à la pause sans avoir pris 50 points, c’était déjà très fort et les joueurs de James Borrego ont même réussi à limiter Toronto à… 14 unités au retour des vestiaires. La preuve que le mot défense n’est pas toujours une allergie dans la franchise de MJ. Ça fait une sacrée différence pour gagner un match, et si en plus Terry Rozier & co commencent à prendre chaud de l’autre côté, attention. La balle circule parfaitement, les responsabilités offensives sont bien partagées, le banc fait le taf et la victoire se transforme rapidement en… passage à tabac. On n’est pas bookmakers mais imaginer les Hornets en foutre 30 aux Raptors vu les dynamiques respectives, ça devait promettre une jolie cote.

On va parler vitef’ de nos amis du Nord car eux aussi ont « participé ». On part malheureusement sur un gros match à oublier pour Nick Nurse et les siens. Le début de rencontre avait donné le ton et le coach était déjà furax au bout de quelques minutes. Il ne savait pas encore à quoi il aurait le droit. Hormis Scottie Barnes qui a magnifiquement fait oublier (ou presque) son Shaqtin’ a Fool du All-Star Weekend, il n’y a pas grand-chose à sauver de cette rencontre. Habitués à jouer beaucoup et avec une rotation réduite, les Raptors n’ont visiblement pas aimé cette petite pause d’une semaine. Avec désormais trois défaites en quatre matchs, une réaction sera attendue dès demain chez les Hawks.

Les Hornets voulaient repartir du bon pied après le break et ils ont piétiné des Raptors qui sont visiblement toujours en vacances. La course au Top 8 à l’Est s’annonce palpitante jusqu’au bout.