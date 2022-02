Programme NBA : la Tour Eiffel va tenter de résister aux assauts du magicien slovène

Après une reprise rondement menée hier soir, on continue sur cette bonne lancée. Un duel de All-Star, le retour de la Barbe, une bataille cruciale pour le classement de la Conférence Ouest et un derby de Los Angeles, mazette, on a encore une belle soirée devant nous ! Allez hop, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 24 FEVRIER

1h : Hornets – Raptors

1h : Pacers – Thunder

1h : Magic – Rockets

1h : Wizards – Spurs

1h30 : Knicks – Heat

2h : Wolves – Sixers

3h : Suns – Pelicans (en direct sur BeIN Sports 4)

3h : Jazz – Mavs

4h : Lakers – Clippers (en direct sur BeIN Sports 1)

Pour retrouver la preview de Wolves – Sixers, cliquez ici !

# L’AUTRE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Jazz – Mavs (3h) : voilà le deuxième match de la nuit ! Respectivement quatrièmes et cinquièmes de la Conférence Ouest, Utah et Dallas n’ont qu’un match et demi d’écart au classement. Avec les Nuggets, sixièmes, qui possèdent un calendrier avantageux, la victoire de ce soir est essentielle pour ne pas se faire dépasser par le Joker et ses copains. Les deux équipes font partie des meilleurs en attaque ET en défense ce qui promet une lutte continue jusqu’au buzzer final. Si on n’a pas encore de nouvelles concernant l’absence de Donovan Mitchell, Rudy Gobert sera lui bien là pour tenter de stopper Luka Doncic et Cie. Voilà qui nous promet encore de jolis highlights.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Hornets accueillent les Raptors et vont tenter de décrocher une victoire face à un adversaire direct pour le Play In. À noter qu’il y aura un duel de All-Stars entre LaMelo Ball et Fred VanVleet dans le backcourt.

Après avoir collé 32 points sur la bouche des Suns hier soir, SGA va-t-il réussir à en passer autant à la défense des Pacers ?

Cole Anthony et Jalen Green vont se retrouver après le Slam Dunk Contest moisi du week-end dernier, peut-être seront-ils plus inspirés.

Retrouvailles entre Jimmy Butler et son ancien coach à New York. Le Heat va certainement rouler sur les Knicks.

Le premier match de James Harden avec le maillot des Sixers face aux Wolves.

Les Suns accueillent les Pelicans pour tenter d’enchainer avec une neuvième victoire de suite. Petite stat en plus, Phoenix a un bilan de 17-0 lorsque Bismack Biyombo est présent.

Un derby de Los Angeles sans saveur. D’un côté, les Lakers jouent mal et de l’autre les stars sont absentes. Adam Silver en PLS.

On reprend tranquillement le rythme après avoir eu une semaine de repos. On a une belle soirée de basketball en perspective, il ne faudrait pas rater ça. Alors on met son réveil à 0h55 et on se donne rendez-vous pour passer cette fantastique nuit ensemble !