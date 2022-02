Les Nuggets ont un calendrier hyper abordable pour la reprise : le moment est venu d’enchaîner les wins, en attendant Jamal Murray et MPJ ?

Alors que les Denver Nuggets réalisent une saison très honorable au vu des absences de Jamal Murray et Michael Porter Jr., ils se trouvent potentiellement à un tournant de leur saison. La bande à Nikola Jokic possède effectivement un calendrier hyper abordable dans les jours à venir, de quoi très bien lancer leur fin de saison avant de potentiellement voir le retour de Murray et MPJ.

Sixièmes de la Conférence Ouest au All-Star Break malgré les blessures qu’ils ont subies, les hommes de Michael Malone réalisent une belle saison avec un bilan de 33 victoires et 25 défaites sous l’impulsion d’un Nikola Jokic plus fort que jamais. Cette saison, le MVP en titre – candidat à sa propre succession – tourne en 26 points, 13,8 rebonds et 7,9 assists à 57% au tir, 37,2% à 3-points et 80,8% aux lancers-francs. Il n’y a rien à faire, le Joker est trop fort et porte à bout de bras sa franchise depuis le début de l’exercice 2021-22. À côté de lui, le supporting cast n’a pas toujours répondu présent mais avec la progression du rookie Bones Hyland, la présence de joueurs comme Will Barton, Monte Morris et surtout Aaron Gordon, le collectif reste solide autour du Joker. Gordon n’a sans doute jamais joué aussi juste depuis qu’il est arrivé en NBA, à tel point qu’on parle peut-être du second meilleur joueur du roster – celle-là il faut la sortir sans trembler du menton – en raison de l’absence de Jamal Murray (rupture des ligaments du genou) et Michael Porter Jr. (blessure au dos). Chaque soir, les Nuggets viennent pour gagner et proposent comme à leur habitude un jeu collectif – dirigé par Jokic – vraiment cohérent. Ce n’est pas pour rien que Denver possède le septième offensive rating de la Ligue cette saison, avec 111,9 points marqués en moyenne pour 100 possessions. De l’autre côté du terrain, les Nuggets disposent du 14e defensive rating avec 109,9 points encaissés en moyenne pour 100 possessions.

Maintenant qu’on a fait ce petit point sur l’état actuel des Nuggets, jetons un œil plus précis au calendrier. Il reste 24 matchs à jouer pour le Serbe et ses copains, qui possèdent le troisième calendrier le plus abordable de la Conférence Ouest selon Tankathon, derrière Memphis et Phoenix (on exclut Portland qui ne joue pas grand-chose). Ils vont jouer douze fois face à une équipe au bilan négatif actuellement : Kings (3 fois), Blazers, Thunder (2 fois), Rockets, Pelicans, Wizards, Pacers, Lakers, Spurs. De plus, les Nuggets vont entamer leur reprise par une série de six matchs contre ces équipes au bilan inférieur à 50%, dont Sacramento à deux reprises, OKC et Houston. Autant dire que les hommes de Mike Malone sont devant une belle opportunité qui peut faire la différence au moment de faire les comptes. Du côté des adversaires directs que sont notamment le Jazz (quatrième, bilan de 36-22) et les Mavs (cinquièmes, bilan de 35-24), les deux franchises vont jouer respectivement treize et onze matchs contre des équipes au bilan négatif sur la fin de saison. Utah possède au passage le cinquième calendrier le plus relevé de cette fin de saison si l’on en croit Tankathon (19e pour Dallas). Enfin, le Jazz et Dallas se jouent encore deux fois et pourraient ainsi y laisser des plumes, ce qui peut profiter à Denver.

Calendrier favorable donc, mais pas que. La rumeur qui circule de plus en plus ces dernières semaines, c’est que Jamal Murray ET Michael Porter Jr. pourraient faire leur retour avant la fin de la saison régulière. On en avait déjà parlé il y a quelques jours, quand Tim Connelly (GM des Denver Nuggets) avait déclaré via Altitude Sports qu’un retour des deux joueurs majeurs n’était pas à exclure :

Asked @nuggets boss Tim Connelly about the possible return of Jamal Murray and MPJ this season. “It’s up to them. We’re going to clear them at some point in the not too distant future and then they have to determine when and if they’re ready”. @AltitudeSR 92.5 — Vic Lombardi (@VicLombardi) February 11, 2022

« Nous allons leur donner l’autorisation de rejouer dans un futur pas si lointain et ensuite, ce sera à eux de déterminer s’ils peuvent revenir et à quel moment. »

Avec toutes les galères que viennent de vivre les Nuggets, les étoiles commencent-elles enfin à se réaligner ? Possible. Dans les prochaines semaines, Denver va peut-être retrouver ses deux stars, qui pourront éventuellement se remettre en jambes tranquillement au vu du calendrier. Sur un malentendu, les Nuggets pourraient même gratter des places au classement et entrer dans le Top 4 de la Conférence Ouest.

Avec un potentiel retour du duo Jamal Murray – MPJ et un calendrier vraiment abordable, les Denver Nuggets pourraient trouver une vraie dynamique en cette fin de saison, eux qui étaient déjà montés en puissance avant le All-STar Break. Il ne sera déjà pas aisé de les jouer en Playoffs dans l’état actuel des choses, mais avec un effectif au complet, les Nuggets peuvent potentiellement rivaliser avec n’importe qui. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour eux.