Preview France – Portugal, éliminatoires du Mondial 2023 : une victoire et l’accès au second tour est quasi-bouclé, « Allez les Bleus, on est tous ensemble… »

Ce soir à 19h, la France reçoit le Portugal à Dijon en vue d’une qualification au second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Match important pour s’assurer la qualif’ et aborder les prochaines rencontres plus sereinement.

France – Portugal, le premier match de 2022 pour l’EDF et tous les voyants sont au vert côté bleu. Après deux victoires en deux matchs, face au Monténégro et la Hongrie, les Français vont partir sur une double confrontation portugaise avec un premier match ce soir à domicile. Face au dernier du groupe, les hommes de Vincent Collet n’imaginent rien d’autre qu’une victoire, sous peine de voir les Portugais, pour l’instant derniers, se rapprocher et mettre la pression en vue de l’affrontement sur les terres de Cristiano Ronaldo dans trois jours. Pour se défaire du Portugal, la France pourra compter sur 15 bons petits joueurs.

Effectif :

Andrew Albicy : meneur

Hugo Benitez : meneur

Axel Julien : meneur

David Michineau : meneur

Isaïa Cordinier : arrière

Paul Lacombe : arrière

Nicolas Lang : arrière

Terry Tarpey : ailier

Lahaou Konaté : ailier

Louis Labeyrie : ailier

Amate M’Baye : ailier-fort

Ismael Kamagate : ailier-fort

Alexandre Chassang : ailier-fort

Mouhammadou Jaiteh : pivot

Amine Noua : pivot

Bien évidemment, pas de joueurs NBA ni de Nando de Colo, qui sont – comment dire – un petit peu overbookés en ce moment. Face à la 58e nation mondiale, cette EDF doit faire le job et ainsi s’assurer de finir dans les trois premiers de sa poule pour accéder au second tour des qualifications. Le Portugal va se battre avec ses qualités pour conserver une chance de faire son premier tournoi mondial mais on compte sur les Bleus pour faire le boulot. Tout ce qu’on espère, nous supporters français, c’est une double-win face aux Portugais et on n’en parle plus. Ça comblera – un tout petit peu – la désillusion de l’Euro 2016 de football.

Le chemin pour aller en Coupe du Monde est cependant encore long, puisque en cas de qualification au second tour, il faudra encore se coltiner les trois meilleures équipes entre la Bosnie, la Lituanie, la Bulgarie et la République tchèque. Ainsi se reformera une poule de six équipes (les trois premiers du groupe de la France et les trois premiers du groupe F, avec les résultats du premier tour qui sont conservés), parmi lesquelles trois gagneront leur ticket pour les terres asiatiques (Indonésie, Japon, Philippines) entre le 25 août et le 10 septembre 2023.

Petit obstacle à franchir aujourd’hui pour les Bleus. Une victoire face aux Portugais et la qualification pour le second tour serait quasi-bouclée. Allumez votre TV, parce que oui maintenant les matchs de l’EDF sont en clair, mettez la 14 et venez aider nos petits Bleus à boire du Porto.