Michael Porter Jr. et Jamal Murray de retour cette saison ? Un scénario qui gagne en crédibilité, émojis visage souriant à Denver

Actuellement sixièmes de la Conférence Ouest, les Nuggets de Nikola Jokic tiennent toujours le coup malgré les absences de Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Les performances énormes du Joker permettent effectivement à Denver de rester dans la Playoffs picture mais la franchise du Colorado pourrait tout de suite devenir plus dangereuse en cas de retour des deux lieutenants de Niko. Et visiblement, c’est en bonne voie.

Les Suns et les Warriors représentent l’élite du Wild Wild West aujourd’hui, les Grizzlies de Ja Morant montent en puissance, il faudra compter sur Utah après le retour de Rudy Gobert, et les Mavericks sont sur une bonne dynamique sous l’impulsion d’un Luka Doncic dans une forme olympique. Mais au milieu de tout ça, on a une équipe de Denver qui pourrait bien venir jouer les trouble-fête alors qu’elle est généralement laissée sur la touche quand on parle des contenders. Et pour cause, sans Jamal Murray et Michael Porter Jr., difficile de voir cette équipe rivaliser avec les cadors de l’Ouest et ce malgré les perfs épiques d’un Nikola Jokic à nouveau en mode MVP. Sauf que les dernières news en provenance de Denver concernant le retour potentiel de Jamal et MPJ sont vraiment encourageantes. Surtout qu’elles proviennent du président des Nuggets lui-même, Tim Connelly. Si l’on en croit les propos de ce dernier via Altitude Sports, la rééducation des deux joueurs se passe « aussi bien que possible » et ils pourraient ainsi bientôt revenir sur les parquets.

« Cela va dépendre d’eux. Nous allons leur donner l’autorisation de rejouer dans un futur pas si lointain et ensuite, ce sera à eux de déterminer s’ils peuvent revenir et à quel moment. »

Oho, ça sent plutôt bon ça dis donc. Alors évidemment, faut toujours rester prudent surtout qu’on parle d’une rupture d’un ligament du genou pour Murray et d’une blessure au dos pour MPJ, mais ce genre de déclaration a de quoi donner le sourire aux fans des Nuggets. Une déclaration qui confirme d’ailleurs les propos d’un certain Adrian Wojnarowski il y a trois semaines, qui avait déclaré que l’optimisme régnait au sein de la franchise du Colorado concernant la rééducation des deux joueurs. On peut donc vraiment espérer un retour du duo Jamal – Porter Jr., ce qui pourrait rendre les Nuggets tout de suite plus redoutables. Dans le meilleur des mondes, si Murray et MPJ reviennent, et s’ils retrouvent tous les deux leurs capacités, attention. Denver au complet, ça peut regarder n’importe qui dans les yeux. On rappelle juste que la saison dernière, avant la blessure de Murray et après l’arrivée d’Aaron Gordon à la trade deadline, la bande à Nikola Jokic avait enchaîné huit victoires de suite en donnant notamment la leçon aux Clippers de Kawhi Leonard et Paul George au Staples Center. Cette version-là des Nuggets semblait avoir toutes les pièces nécessaires pour faire un très gros run en Playoffs, alors on se dit que la fenêtre de tir pourrait bien se rouvrir surtout dans une saison comme celle-là où la Conférence Ouest semble plutôt ouverte malgré la grosse domination des Suns.

Pas encore de date mais beaucoup beaucoup d’espoirs concernant les retours de Murray et MPJ. Si les Nuggets s’accrochent autant cette année, c’est peut-être parce qu’ils savent justement que ces deux-là peuvent revenir, et qu’ils sont capables de rivaliser avec n’importe qui au complet.

Source texte : Altitude Sports

Asked @nuggets boss Tim Connelly about the possible return of Jamal Murray and MPJ this season. “It’s up to them. We’re going to clear them at some point in the not too distant future and then they have to determine when and if they’re ready”. @AltitudeSR 92.5 — Vic Lombardi (@VicLombardi) February 11, 2022