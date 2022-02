James Harden pourrait faire ses débuts avec les Sixers mardi contre Boston : à confirmer, mais vous pouvez déjà préparer le popcorn

Transféré des Nets aux Sixers le jour de la NBA Trade Deadline, James Harden va pouvoir entamer un nouveau chapitre de sa carrière (en espérant qu’il soit plus long que le précédent…). La date de ses grands débuts aux côtés de Joel Embiid ? Elle reste à définir mais c’est pas impossible qu’il soit le terrain mardi prochain.

James Harden sous un maillot de Philly avec Joel Embiid, c’est une réalité. Enfin pas encore tout à fait car Ramesse ne jouera pas avant la semaine prochaine. En effet, comme l’indique Tim Bontemps d’ESPN, le Barbu va débarquer à Philadelphie ce week-end et ne sera donc pas en tenue contre les Cavaliers ce samedi. Par contre, y’a moyen qu’il fasse ses grands débuts mardi contre Boston. Pour cela, il devra recevoir le feu vert des médecins de l’équipe car on rappelle que le bonhomme n’a pas joué le moindre match de basket depuis le 2 février à cause d’un « bobo » aux ischios. On met bobo entre guillemets car avec le bordel des derniers jours, on peut se poser quelques questions sur le degré de gravité de cette blessure. « Il vient d’être transféré, il est en bonne santé désormais » a carrément balancé Charles Barkley lors de la Draft du All-Star Game. On n’ira pas jusque-là mais s’il venait à retrouver les terrains dès mardi, la théorie de Chuck aura soudainement plus de sens. En tous les cas, fake injury ou pas, on a forcément envie de voir Harden au plus vite avec Philly, histoire de voir ce que son duo avec Jojo peut donner. Et si c’est contre un rival historique et surtout une équipe en pleine bourre comme les Celtics (sept victoires de suite, deuxième meilleure défense NBA s’il vous plaît), on signe tout de suite !

Dans le cas où les grands débuts de James Harden seraient retardés un peu plus, il faudra attendre minimum jeudi prochain et un match contre les champions en titre à Milwaukee. Les Sixers affronteront ensuite les Wolves et les Knicks durant le week-end. Arrivé à ce moment-là, on devrait avoir eu un petit aperçu de cette équipe de Philly nouvelle version, une équipe qui va évidemment viser le titre dès cette saison. Il y aura forcément une période d’adaptation car ajouter un joueur du calibre et du style de jeu d’Harden n’est évidemment pas anodin. Pas mal de choses risquent notamment de changer pour un certain Tyrese Maxey, le sophomore qui a profité de l’absence de Ben Simmons pour réaliser une pure saison aux côtés de Jojo. Cependant, le jeunot est confiant concernant l’intégration de Ramesse.

« Ça va être super. On parle de deux joueurs calibre MVP, en plus de ce qu’on a déjà. Ce qui va nous aider, c’est l’alchimie et la fraternité que nous possédons ici. C’est facile d’intégrer quelqu’un quand vous possédez une continuité comme la nôtre. Les gars s’apprécient et aiment être ensemble, on aime se dire les choses et jouer dur l’un pour l’autre. Alors on va essayer de rendre la transition la plus facile possible. »

Rendez-vous potentiellement mardi pour les grands débuts de James Harden avec les Sixers. Préparez le popcorn, ça va être dingue !

Source texte : ESPN