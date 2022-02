Draft du NBA All-Star Game 2022 : les effectifs de Team LeBron vs Team KD, avec un énorme troll autour de James Harden

Après la grosse tension accompagnant la NBA Trade Deadline, l’ambiance était un peu plus détendue après minuit, quand LeBron James et Kevin Durant se sont mis en mode GM pour sélectionner leurs All-Stars en vue du prochain match des étoiles à Cleveland. Retour sur les effectifs de Team LeBron et Team KD, et surtout sur une fin de Draft déjà mythique.

Comme l’année dernière, LeBron James et Kevin Durant ont été nommés capitaines pour le prochain All-Star Game et qui dit capitaines dit sélectionneurs, même si KD ne participera pas à la fête du 20 février prochain car blessé. Ayant terminé premier au vote, le King a eu le loisir de démarrer et il en a profité pour monter une véritable dream team. Checkez un peu le cinq de la Team LeBron : Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan, et donc LBJ. Comment dire, c’est plutôt une bonne équipe de basket vous trouvez pas ? En face, évidemment c’est pas mal non plus avec Joel Embiid, Ja Morant, Jayson Tatum, Trae Young et Andrew Wiggins, mais on sent quand même un petit déséquilibre que le grand Wiggins lui-même ne peut pas compenser.

Team LeBron : LeBron James (C), Giannis Antetokounmpo (1er pick), Nikola Jokic, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Luka Doncic, Darius Garland, Chris Paul, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Fred VanVleet, James Harden

LeBron James (C), Giannis Antetokounmpo (1er pick), Nikola Jokic, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Luka Doncic, Darius Garland, Chris Paul, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Fred VanVleet, James Harden Team KD : Joel Embiid (1er pick), Ja Morant, Jayson Tatum, Trae Young, Andrew Wiggins, Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Zach LaVine, Dejounte Murray, Khris Middleton, LaMelo Ball, Rudy Gobert

Mdr KD il en a rien à foutre de la Draft il a un seul projet prendre Embiid en 1 et s’assurer que Harden soit pas dans son équipe j’attends juste LeBron qui va vouloir le mettre dans un corner — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Voilà pour les effectifs complets. Mais on vous conseille de lire la suite puisque le plus grand moment de cette Draft est arrivé tout à la fin. On le sentait venir, on commençait à esquisser un sourire comme Charles Barkley au fur et à mesure qu’on avançait vers les derniers picks, et ça n’a pas raté. James Harden, transféré des Nets aux Sixers quelques heures auparavant, a été choisi… en dernière position par LeBron, qui a tout fait pour mettre KD on the spot en refusant de sélectionner le Barbu avant l’ultime choix. Résultat, on a eu droit au scénario parfait, celui où Durant devait choisir entre Harden – son désormais ancien coéquipier – et un autre All-Star, qui était accessoirement notre Rudy Gobert national. Et Kevin a donc choisi Rudy en justifiant sa sélection à travers une analyse basketballistique qui aurait très bien pu être remplacée par un simple « F*ck James Harden ».

😭😭😭😭😭 KD et LeBron qui doivent batailler entre Harden et Gobert pour leur dernier pick pic.twitter.com/LUWRGyxtwh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

« J’ai vraiment besoin de taille et de défense intérieure, surtout vu le niveau de Giannis et LeBron James cette année. J’ai besoin de quelqu’un pour contrer ça, alors je prends Rudy Gobert. » – Kevin Durant

En face, en bon troll qu’il est, LeBron James s’est bien marré derrière sa plaquette en compagnie de Charles Barkley et Cie. Le King s’est donc retrouvé avec Harden comme dernier choix, demandant par la même occasion si le Barbu était opérationnel au vu de ses récents « bobos ». Chuck en a évidemment profité pour en placer une belle, histoire de conclure l’affaire en beauté.

LeBron : « James Harden il a pas joué récemment, il est blessé ? » Barkley : « Oh bah il vient d’être transféré donc il est plus blessé maintenant ! » 💀💀💀💀💀pic.twitter.com/KzvKupkhLk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

Juste magnifique. Chaque année, la Draft du All-Star Game apporte ses moments épiques et cette fois-ci, ce ne sont pas les joueurs du Jazz qui ont pris cher mais bien James Harden. Voilà ce qui se passe quand on décide de changer d’équipe à deux reprises en un peu plus d’un an…

Source texte : NBA on TNT