James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving : ce Big Three qui restera un éternel « What-if », avec seulement 16 matchs ensemble…

La bombe est tombée aux alentours de 19h alors que toute la planète NBA n’attendait que ça : James Harden a pris la direction des Sixers en échange de Ben Simmons. Ce véritable blockbuster trade a officiellement mis fin à la collaboration entre le Barbu, Kevin Durant et Kyrie Irving, seulement un an après sa conception. Une collaboration qui devait exploser la concurrence, sauf que c’est elle qui a finalement explosé…

C’était il y a seulement 13 mois, mais ça paraît aujourd’hui tellement loin. 13 janvier 2021, James Harden quitte Houston après une bonne décennie pour rejoindre les Nets, tout ça via un énorme trade donnant naissance au monstre à trois têtes (peut-être) le plus impressionnant de l’histoire. Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving. Trois talents all-time, trois des meilleurs attaquants de tous les temps, trois génies du jeu. Pour acquérir le Barbu et l’intégrer dans leur championship project démarré à l’été 2019 avec les arrivées de KD et Kyrie, les Nets avaient décidé de sacrifier quelques-uns de leurs jeunes talents (Jarrett Allen, Caris LeVert) et surtout une bonne partie de leur avenir à moyen/long terme (trois choix de premier tour de draft, quatre pick swaps) dans le deal. Comment leur en vouloir ? Quand vous avez la possibilité de mettre en place un tel Big Three, vous le faites et vous voyez ensuite comment construire autour. Car le plus dur en NBA, c’est de récupérer une superstar, pas de trouver des mecs qui veulent jouer avec elle. Donc Brooklyn n’a pas hésité, le manager général Sean Marks voulant absolument maximiser les chances de titre de la franchise new-yorkaise. Et s’il y avait forcément quelques questions à l’époque sur la capacité d’Harden, Durant et Kyrie à partager le ballon, cette combinaison faisait surtout flipper l’ensemble de la planète NBA. « Scary Hours » disait le Barbu…

“Healthy James Harden…it’s scary, scary hours.” – James Harden is ready for next season. 😤 (via @AriA1exander) pic.twitter.com/EIN5F4Jx6R — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 29, 2021

Nous sommes aujourd’hui le 11 février 2022. La trade deadline est dépassée depuis quelques heures, et le Big Three new-yorkais est déjà de l’histoire ancienne. 16 matchs, le trio étoilé a joué seulement 16 matchs ensemble en l’espace d’un an. 16 matchs durant lesquels James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving ont montré à quel point ils pouvaient être indéfendables, alignant un bilan de 13 victoires – 3 défaites et évoluant sur une autre planète offensivement. On se rappelle encore du premier tour des Playoffs 2021 face à Boston, où Brooklyn en a fait voir de toutes les couleurs aux Verts sous l’impulsion de son monstre à trois têtes. La suite, on la connaît. La première tête a été coupée quand l’ischio de Ramesse a lâché, et la deuxième quand la cheville de Kyrie a vrillé. Cela a obligé KD à se débrouiller (quasiment) tout seul face à une armée de Daims finalement trop puissante malgré les performances légendaires de Durantula. Résultat, la série remportée face aux Celtics au premier tour restera à jamais la seule pour ce trio de feu qui était censé mettre la misère à la concurrence. Alors que les Nets faisaient logiquement partis des grands favoris pour le titre cette année, le statut vaccinal de Kyrie Irving (écarté du groupe dans un premier temps puis devenu joueur à mi-temps) ainsi que les pépins physiques de Durant (out à cause d’une blessure au genou depuis mi-janvier) et Harden (dix matchs ratés cette année) ont encore une fois empêché le Big Three de s’exprimer… jusqu’à ce que la situation devienne impossible. Avec la série de défaites actuelle des Nets, la frustration de James Harden, l’absence de KD et la situation autour de Kyrie, cela ne pouvait visiblement plus durer. La preuve, même Durant a validé le trade de Ramesse vers Philly sur Insta avant que ça tombe officiellement.

No way Kevin Durant actually liked this post about James Harden wanting a trade to the Sixers 👀 pic.twitter.com/9vIARfysKw — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 10, 2022

Maintenant que le Big Three fait officiellement partie du passé, certains vont sans doute parler de « flop ». D’autres parleront plutôt de « what-if ». D’autres exprimeront peut-être quelques regrets justement parce que ce trio fut impressionnant lors des rares occasions où il était aligné, et qu’il n’a finalement pas eu l’opportunité de réaliser une vraie campagne de Playoffs. Quelque part, on n’a jamais vraiment pu s’y faire à ce trio. Mais dans le même temps, on a du mal à croire que c’est déjà terminé. On a du mal à croire que James Harden ait quitté le projet aussi vite qu’il est arrivé, peu importe les raisons – qu’elles soient légitimes ou non – expliquant sa volonté de bouger à Philadelphie. C’est un sentiment assez unique il faut dire. On a comme l’impression d’être passé à côté de quelque chose d’all-time, alors qu’on n’y a à peine goûté. Peut-être que ce transfert permettra aux Nets d’atteindre leurs objectifs de titre. Peut-être qu’il permettra aux Sixers de Joel Embiid d’aller au bout un jour. Les deux franchises peuvent ressortir gagnantes, ou perdantes. L’avenir nous donnera ces réponses le moment venu. Mais au final, une vraie page se tourne alors que seulement quelques mots ont été écrits sur cette dernière. Le sentiment d’inachevé, c’est sans doute ça…

Le trio Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving a explosé avant même de pouvoir régner. Il a montré qu’il pouvait être inarrêtable mais sans… en montrer assez. Il peut être considéré comme un échec ou alors comme un succès qui n’a jamais pu s’exprimer. Bref, ce monstre à trois têtes restera tout simplement comme l’un des plus mystérieux de l’histoire de la NBA.