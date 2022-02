Officiel : Dorian Finney-Smith prolonge pour 4 ans et 52 millions de dollars, le soldat des Mavs reste au Texas

Dorian Finney-Smith aurait pu tester le marché cet été mais il a décidé de prolonger son contrat à Dallas ! Montant du deal : 4 ans et 52 millions de dollars. L’un des chouchous de l’American Airlines Center s’offre du rab au Texas.

Il était l’un des noms à suivre pour la prochaine Free Agency et les équipes en quête d’un bon 3&D avaient déjà pris rendez-vous pour l’été 2022. Malheureusement pour elles, Dorian Finney-Smith a décidé de poser un lapin à ses groupies pour rester avec son premier amour, les Mavs. Au club depuis son arrivée dans la Ligue en 2016, le soldat de Dallas a visiblement toujours la tête au Texas et il montre sa loyauté en paraphant un nouveau bail sans même écouter les offres des autres franchises. Une bonne nouvelle qui devrait réjouir tous les fans et c’est Shams Charania de The Athletic qui nous a livré la breaking en premier.

Dallas Mavericks forward Dorian Finney-Smith is finalizing four-year, $52 million contract extension, sources tell @TheAthletic @Stadium. Finney-Smith was slated to be a free agent this offseason, but sides secure long-term deal. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

On va commencer par le plus important : le montant. 52 millions sur 4 ans pour un profil comme le sien (gros défenseur, se donne à 1000% sur le terrain, shooteur très correct de loin), c’est vraiment loin d’être un mauvais deal. On rappelle que c’était un des meilleurs rapports qualité-prix du marché cette saison avec un chèque de… 4 millions de dollars. Vu son apport sur le terrain et sa constante progression ces dernières années, il méritait bien une petite augmentation. À titre de comparaison, Davis Bertans touche 16 millions cette année… De plus, c’est un titulaire et un joueur sur lequel la franchise compte s’appuyer pour franchir un cap dès cette saison (à l’inverse de Kristaps Porzingis, envoyé à Washington). Si la bande à Luka réussit à aller loin en Playoffs, elle aura verrouillé un de ses hommes de base sur la durée. Si le plafond du premier tour persiste, il y aura toujours la possibilité de trader facilement son deal avec quelques assets à côté pour faire venir un renfort référencé pour aider Doncic et compagnie. DFS étant désormais verrouillé (comme ses adversaires sur les ailes), la franchise peut se concentrer sur le prochain candidat à un gros chèque : Jalen Brunson. Selon Tim MacMahon d’ESPN, les dirigeants seraient confiants à l’idée de prolonger le guard cet été malgré un gros intérêt de Detroit. Plus que jamais, on cherche à garder les hommes clefs du côté de Dallas.

Dorian Finney-Smith a prolongé son contrat à Dallas et la franchise assure ses arrières en conservant son soldat pour quatre saisons supplémentaires à un montant raisonnable. Plus que Jalen Brunson et les Mavs auront un noyau dur stable pour les prochaines années.

Source texte : Shams Charania / The Athletic