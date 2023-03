Gros choc de notre nuit NBA, le Bucks-Sixers a répondu aux attentes avec des grosses perfs sur le terrain et un finish à suspense. Victorieux 133-130, Philadelphie met fin à la belle série de Milwaukee.

Pour les stats maison de ce match, c’est par ici que ça se passe.

Sur une série de 16 succès consécutifs, les Bucks avaient le droit à un nouveau gros test avec la réception des Sixers au Fiserv Forum. Duel entre candidats au MVP, entre rivaux pour la course au titre, cela promettait un sacré spectacle en perspective.

Pour ce match en antenne nationale, les têtes d’affiche ne trainent pas pour arriver sur le devant de la scène. James Harden et Joel Embiid débutent fort pour Philly alors que Brook Lopez et Jrue Holiday leur répondent. Milwaukee décide de frapper à l’intérieur alors que les Sixers trouvent un peu d’adresse de loin pour rester à proximité. Tyrese Maxey et Giannis Antetokounmpo entrent à leur tour dans la danse, les deux Big 3 se rendent coup pour coup. À la pause, Milwaukee est en tête mais rien n’est fait. (59-53)

Au retour des vestiaires, les Bucks repartent à l’attaque et se trouvent un héros inattendu en la personne de Grayson Allen. L’arrière des Daims prend chaud (20 points dans le quart-temps !), Milwaukee en profite pour prendre de l’avance grâce à une grosse adresse à 3-points. Les leaders des Sixers se multiplient pour inverser la tendance mais ils ne parviennent qu’à sauver les meubles.

Voilà donc Philadelphie chez le leader de la Conférence, invaincu depuis 16 matchs et qui compte 14 points d’avance pour débuter le money time. Sans oublier qu’il faut faire sans Tobias Harris ni P.J. Tucker, sortis l’un comme l’autre sur blessure. Un scénario catastrophe en temps normal mais les Sixers vont montrer du cœur avec un gros run pour attaquer le dernier acte. James Harden et les remplaçants placent un 15-2 en trois minutes et hop le match est relancé.

La bataille finale est lancée et Philadelphie va sortir le grand jeu pour l’occasion. La paire Joel Embiid – James Harden est intenable, avec un Tyrese Maxey parfait dans le rôle du troisième homme. Le barbu inscrit 19 de ses 38 points dans le money time, pour aller avec ses 10 passes et 9 rebonds. Avec 31 points, 10 passes et 6 rebonds et une énorme activité des deux côtés du terrain, Jojo n’est pas en reste. On retiendra notamment ce double coup de dague des deux acolytes pour prendre les commandes à 40 secondes du terme.

Impeccables sur la ligne, ils parviendront à maintenir leur avance. Philadelphie s’offre donc la meilleure équipe NBA du moment, sur son terrain, avec une grosse remontée en fin de match. C’est très sérieux et c’est un match qui devrait servir de référence à Doc Rivers. Les siens ont terminé fort avec 48 points (un record pour eux cette saison) dans le dernier quart-temps, face à une équipe des Bucks qui n’a pas fait honneur à sa solidité défensive en fin de match. C’est la première défaite de Milwaukee depuis le 21 janvier ! Les Bucks conservent malgré tout la tête de la Conférence Est avec une défaite de moins que Boston au classement.