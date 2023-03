À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Wizards – Raptors : 109-116 (stats)

: 109-116 (stats) Cavaliers – Pistons : 114 – 90 (stats)

– Pistons : 114 – 90 (stats) Heat – Hawks : 117- 109 (stats)

– Hawks : 117- 109 (stats) Spurs – Rockets : 110-122 (stats)

: 110-122 (stats) Bucks – Sixers : 130 – 133 (stats)

: 130 – 133 (stats) Kings – Wolves : 134 – 138 (stats)

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Spurs, Pistons : Battu par Houston cette nuit, San Antonio se rapproche un peu de son adversaire du jour pour la place de pire bilan de la Ligue. Pas d’une grande importance puisque chacun des trois premiers a les mêmes probas de toucher le gros lot. Pulvérisé par Cleveland, Detroit continue quant à elle sa mauvaise série du moment.

Mauvaise opération du jour – Rockets : perdre contre un adversaire direct de la Lottery n’est pas franchement recommandé, même si en l’occurrence le rival a autant de chance de récupérer un grand nom en juin prochain. Il s’agit juste de ne pas laisser Charlotte, quatrième pire bilan revenir dans la course. Vu le niveau des Rockets, ça devrait aller.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Mavs – Suns

21h30 : Bulls – Pacers

21h30 : Lakers – Warriors

0h : Magic – Blazers

0h : Nets – Hornets

1h : Rockets – Spurs

1h : Thunder – Jazz

1h30 : Wizards – Bucks

1h30 : Celtics – Knicks

4h : Clippers – Grizzlies

Rappel concernant la Lottery :

