Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Wizards – Raptors : 109-116 (stats)

: 109-116 (stats) Cavaliers – Pistons : 114 – 90 (stats)

– Pistons : 114 – 90 (stats) Heat – Hawks : 117- 109 (stats)

– Hawks : 117- 109 (stats) Spurs – Rockets : 110-122 (stats)

: 110-122 (stats) Bucks – Sixers : 130 – 133 (stats)

: 130 – 133 (stats) Kings – Wolves : 134 – 138 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Wolves, Heat, Raptors, Sixers : les Wolves sont de retour en lice pour une place dans le Top 6 à l’Ouest et leur virée Californienne se passe à merveille. Après avoir battu les Clippers et les Lakers, la bande de louveteaux s’est offert les Kings… à Sacramento. Une grosse victoire qui pourrait compter en fin de saison. Côté Est, si Toronto et Miami naviguent toujours dans la zone du play-in, Philadelphie peut encore espérer revenir sur les leaders Boston et Milwaukee.

Mauvaise opération du jour – Kings, Bucks : Alors que la seconde place de Memphis semble plus accessible que jamais, Sacramento n’a pas su repousser les assauts d’Anthony Edwards et Mike Conley. Pour les Bucks, c’est une défaite qui met en danger la première place de la franchise dans la Conférence Est.

Les affiches de la nuit prochaine