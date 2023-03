Parmi les équipes en forme en ce moment en NBA, les Sixers se placent tout en haut du panier avec les Bucks. Philly engrange les victoires et ce – entre autres – pour une raison très simple : le meilleur scoreur et le meilleur passeur de la Ligue font partie de leur équipe. Ça facilite tout de suite les choses.

Actuellement, les Sixers défoncent tout et sont sur une grande percée à l’Est avec les yeux rivés sur la deuxième place de Boston. Et si Philly est aussi performant c’est en grande partie grâce à leur duo flamboyant Joel Embiid – James Harden. Le premier est pour l’instant le meilleur scoreur de NBA avec 33,4 points par match, le second en est le meilleur passeur avec 10,8 caviars par soir. Oui vous avez bien lu. Les top scoreurs et passeurs de NBA sont tous les deux dans la même équipe. De suite, on comprend mieux pourquoi cette franchise est sur le podium des meilleures attaques de NBA selon l’offensive rating, tout en assurant de l’autre côté du terrain en étant la 8e défense.

Joel Embiid: 33.4 PPG (leads NBA)

James Harden: 10.8 APG (leads NBA) The last teammates to lead the NBA in scoring and assists were George Gervin (32.3 PPG) and Johnny Moore (9.6 APG) with SAS in 1981-82. pic.twitter.com/uDB1JlP9oy — NBA History (@NBAHistory) March 15, 2023

Philadelphie se trouve sur une série de six victoires d’affilée, timing idéal dans ces dernières semaines de saison régulière. Et cette streak n’est certainement pas prête de s’arrêter quand on regarde la suite de leur calendrier. Charlotte, Indiana et deux fois Chicago pour les prochains matchs, pas de quoi s’inquiéter sauf accident.

Cette particularité d’avoir le meilleur scoreur et passeur dans son équipe est en tout cas une première depuis plus de… 40 ans. Au début des années 80, George Gervin et Johnny Moore des Spurs avaient ainsi réussi cette perf dans une équipe alors sweepée en finale de conf par les Lakers. Le duo Embiid – Harden semble bien parti pour finir la régulière avec cet accomplissement en poche (les stats, pas le sweep), bien que d’autres joueurs puissent encore le contester. Pour Jojo, seul Luka Doncic semble pouvoir venir l’embêter, mais faudrait-il déjà qu’il joue. Pour le barbu, la liste est plus longue car Tyrese Haliburton, Trae Young ou même… Nikola Jokic ne sont pas si loin.

Avec un tel duo, les Sixers se positionnent logiquement comme un contender sérieux pour les Playoffs qui approchent. Quand on prend toutes les franchises de la conférence Est avec leur forme du moment… qui peut vraiment inquiéter Philly ? Les Bucks ? Les Celtics ? Puis si qualification en finale NBA il y a, qui à l’Ouest pourrait vraiment venir les priver de titre ? Nuggets ? On a vu comment Doc Rivers s’était ajusté pour contrer Nikola Jokic. Suns ? Faudrait déjà que KD arrête de glisser sur des peaux de bananes imaginaires, c’est pas Mario Kart ici. Warriors ? Qualifiez-vous déjà pour les Playoffs. Kings ? Défensivement ça semble être compliqué. Sur le papier et à l’instant T, on peut donc légitimement penser que seules les blessures, un coaching foireux du Doc (hum) ou une confrontation compliquée avec les Bucks ou des Celtics en grande forme pourraient stopper les ambitions de cette équipe.