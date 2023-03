Pour ceux qui comme nous sont en manque de Gérard dans leur vie depuis son départ des parquets NBA, Amazon Prime a trouvé une solution : produire une série-documentaire sur sa nouvelle vie d’étudiant et de golfeur. Quatre épisodes sur J.R. Smith en acteur principal, on dit oui.

Décidément, Gérard n’arrête pas de nous étonner. À 37 ans et loin des parquets NBA depuis son titre avec les Lakers, J.R. Smith a refait sa vie en retournant à l’université. Comme le monde se doit d’être au courant, Amazon Prime sort une série-documentaire de quatre épisodes sur lui le 4 avril prochain. Ça s’appelle “Redefined J.R. Smith” et s’est produit par la société Uninterrupted de… LeBron James et Maverick Carter. Un timing parfait pour le King qui, pendant sa convalescence, va pouvoir en faire la promo.

2x NBA Champion @TheRealJRSmith is taking a swing at a college life in new docuseries Redefined: J.R. Smith, streaming April 4. pic.twitter.com/jUAi5mRKdT — Prime Video (@PrimeVideo) March 15, 2023

On suit le double champion NBA dans son cursus d’étudiant à North Carolina A&T où il est en sport-étude de golf. Un véritable changement de carrière et de vie en général. Il découvre et gagne sur le circuit universitaire dans son nouveau sport, chose qu’il n’avait pas réalisée pour le basket, se présentant tout de suite à la draft après le lycée. Cette série raconte surtout l’histoire d’un homme déterminé à aller au-dessus de ses limites. Souvent moqué en NBA pour son côté tête en l’air et foufou, J.R. a voulu prouver qu’il pouvait réussir dans un domaine sérieux et performer dans un autre sport. Chose faite puisque l’année dernière, il a été élu meilleur athlète de son université tout en réussissant ses exams malgré un trouble de l’attention.

Après avoir gagné avec les Cavs et les Lakers, notre Gégé fait des merveilles en golf et dans sa nouvelle vie. Encore une preuve qu’il est incroyable depuis le début et jusqu’à la fin. Profitons-en.

Source texte : Prime Video