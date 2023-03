Ce soir c’est la NCAA qui sera en tête d’affiche de la soirée basket aux États-Unis, mais la NBA n’appuie pas sur pause tout autant. Au programme cinq matchs, pas le menu le plus alléchant de l’histoire mais raison de plus pour y jeter un oeil car, tu connais, l’habit ne fait pas le moine. Allez, envoyez les 50 pions de Killian Hayes face aux Nuggets.

# LE PROGRAMME

0h : Pistons – Nuggets (en direct sur beIN Sports 3)

Pistons – Nuggets (en direct sur beIN Sports 3) 0h30 : Nets – Kings (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

Nets – Kings (en direct et en VO sur beIN Sports 4) 0h30 : Raptors – Thunder

Raptors – Thunder 1h : Bucks – Pacers

Bucks – Pacers 3h : Suns – Magic

# À NE PAS MANQUER

Nets – Kings : la cote était énorme pour une telle phrase écrite en plein de mois de mars. Sauf qu’aujourd’hui les Nets ont une équipe rafraichie et rafraichissante, sauf qu’aujourd’hui les Kings sont à deux lancers de devenir des candidats aux Finales NBA. Dans quel monde vit-on on se le demande, dans un monde en tout cas où l’on mettra le réveil à 0h30 pour vivre en direct ce duel entre Mikal Bridges et De’Aaron Fox, entre Nic Claxton et Domantas Sabonis, bref entre deux des équipes les plus excitantes de toute la ligue !

# À SUIVRE ÉGALEMENT

Nikola Jokic qui voudra marquer des points dans la course au trophée de MVP. 40 points par exemple.

Killian Hayes qui veut enchainer après trois bons matchs.

Raptors – Thunder, une belle publicité pour le play-in tournament.

Giannis Antetokounmpo qui voudra marquer des points dans la course au trophée de MVP. 40 par exemple.

Les Suns qui tenteront de garder au chaud leur place dans le Top 4 de l’Ouest face au Magic.

# ET EN NCAA (petit tuto juste ici)

Sur les chaînes françaises

21h10 : Arizona – Princeton (BeIN Sports 2, en VF)

Les autres affiches (via ESPN Player)