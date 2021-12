Programme NBA : 8 matchs dont un Celtics – Warriors et un duel Trae Young – Nikola Jokic, c’est pas trop mal pour lancer le week-end

C’est la fin de la semaine et cela veut aussi dire profiter du programme dans son entièreté et se permettre une grasse matinée. Ça tombe bien car cette soirée sera différente de celle d’hier avec deux fois plus de matchs dont un choc entre Boston et les Warriors et un beau duel entre Trae Young et Nikola Jokic à la même heure, avant de finir avec les Lakers en déplacement chez les Wolves. Vive le vendredi !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

1h : Heat – Magic

1h30 : Hawks – Nuggets (sur beIN Sports 4)

1h30 : Celtics – Warriors (sur beIN Sports 1)

2h : Pelicans – Bucks

3h : Jazz – Spurs

4h : Kings – Grizzlies

4h : Blazers – Hornets (sur beIN Sports 4)

4h : Wolves – Lakers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Warriors (1h30) : dans les confrontations récentes entre ces deux franchises, Boston (14-14) s’en est le plus souvent tiré victorieux avec cinq wins consécutives. Mais ce soir, avec des Warriors (23-5) en mode moissonneuse-batteuse et un Stephen Curry libéré après avoir battu le record all-time des 3-points, le résultat pourrait cette fois-ci être différent. Les Celtics ne sont cependant pas à enterrer, ils entrent dans ce match après quatre jours complets de repos et le retour de blessure de Jaylen Brown lors de la victoire de lundi face aux Bucks arrange les affaires de Boston. Ses 21,2 points par match seront une addition de taille pour affronter la meilleure équipe de la saison, d’autant plus que Jayson Tatum est sur une belle efficacité au shoot dernièrement avec un 50,6% aux tirs sur le mois de décembre. Infos importantes à avoir en tête sachant que le COVID n’est jamais très loin, Jordan Poole ne jouera pas côté Warriors, tandis qu’Al Horford, Grant Williams et Jabari Parker sont dans le protocole sanitaire de la Ligue côté Boston.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les baby Grizzlies sont dans une forme olympique et se sont très bien adaptés à l’absence de Ja Morant. Leur bilan est désormais de 9-1 sans leur star et ce soir contre les Kings, Memphis tentera de continuer à maximiser son état de forme avant d’affronter Golden State trois matchs plus tard.

Entre Ice Trae et le Joker, le duel s’annonce plaisant à la State Farm Arena. Les deux équipes sont dans l’antichambre des Playoffs au classement et ont ainsi besoin de victoires, ce qui ne fera qu’accroître l’intérêt et la combativité au cours de ce match.

Comme le disait un certain J.J. Redick, qui excelle dans le métier d’analyste après celui de tireur d’élite, ne vous laissez pas emberlificoter par le fait que le Jazz soit presque autant en primetime que NOLA. Ils sont vraiment chauds en ce moment et talonnent de près les Warriors et les Suns.

Wolves – Lakers, une affiche pas dégueu mais ça se fera sans Anthony Edwards, tout juste placé dans le protocole COVID. Un de plus…

Vous aurez donc huit matchs pour décompresser après une longue semaine, sans vous soucier d’arriver en mode zombie au taf le lendemain. N’est-ce pas magnifique ?