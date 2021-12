Anthony Edwards doit quitter les Wolves : health and safety protocol de la NBA, si je te croise espèce de fumier tu vas prendre cher

Un et un font deux, deux et deux font quatre, le soleil se lève à l’Est et la NBA voit des joueurs quitter leur équipe chaque jour à cause d’une grosse vague de Covid au pays de l’Oncle Sam. Dernière victime du health and safety protocol de la Ligue ? Pas un petit joueur de banc, puisqu’il s’agit de ce grand Anthony Edwards, lui qui réalisait un gros début de saison chez les Wolves.

Faites attention à vous, on ne le répétera jamais assez.

En cette période de fin d’année, rythmée par les fêtes, les retrouvailles et les laisser-aller, c’est peu dire si ce vilain Covid nous casse les couilles ici sur l’Hexagone. Et pas seulement ! Aux Etats-Unis, une grosse vague fait malheureusement elle aussi ses effets, et la NBA peut le confirmer sans bouger d’une oreille. Depuis trois semaines, les journées s’enchaînent sur un triste rythme et se ressemblent. On se pointe sur les réseaux vers 17h, c’est l’heure du réveil pour les diffuseurs d’informations aux States, et toutes les 20 minutes on apprend l’entrée d’un joueur dans le protocole Covid de la Ligue. Les Bulls avaient été les premiers à être les plus frappés par cette vague, au point de voir des matchs être annulés, mais la franchise de Chicago devrait être prochainement accompagnée par d’autres équipes quand on voit le rythme alarmant auquel on voit les joueurs quitter leur groupe. Kevin Durant, par exemple, est en train de faire de son mieux avec un effectif décimé par une vague de cas positifs, ce qui fait qu’on a retrouvé KD avec 4 rookies sur le terrain en milieu de semaine face à Toronto. Les Knicks, également, viennent de dire au revoir à Obi Toppin, RJ Barrett et Immanuel Quickley pour ne citer qu’eux, les jeunes de la garderie new-yorkaise devant respecter le protocole de la NBA.

Et à Minnesota ? Et bien jusqu’ici, ça allait plutôt bien… mais personne n’est épargné par cette triste période et le management des Wolves a appris la plus mauvaise des nouvelles ce vendredi soir. En effet, c’est Adrian Wojnarowski qui est arrivé avec sa hache sur le réseau de l’oiseau bleu, en envoyant les termes qui font peur à tout le monde en ce moment : entrée d’Anthony Edwards dans le health and safety protocol, merci de bien vouloir vous isoler et quitter votre équipe immédiatement. Une terrible nouvelle pour les coéquipiers de Karl-Anthony Towns, qui vont devoir faire sans un de leurs meilleurs joueurs (si ce n’est le meilleur joueur, à vous d’en débattre). Déterminés à obtenir davantage de respect en NBA cette saison, les boys de Minneapolis avaient assez bien démarré leur campagne et cela se ressentait notamment dans les récents résultats des Wolves. Une belle victoire à Portland, une belle victoire à Denver, pas d’effectif au complet en face mais une opportunité présentée de l’emporter et Minnesota l’a fait. Le retour de D’Angelo Russell aidant en ce sens, les hommes de Chris Finch pouvaient voir la suite assez paisiblement. Mais malheureusement, non. Edwards passera les fêtes isolé de ses coéquipiers, avec une année civile 2021 probablement terminée sur les parquets le concernant. Sachant qu’il faut une dizaine de jours avant de revenir, et que dans certains cas cela peut être prolongé, on préfère parler de janvier que de décembre concernant le phénomène formé en Géorgie.

Mine de rien, ces matchs sans jouer représenteront les premières absences en carrière pour le jeune Edwards, qui avait participé aux 72 matchs des Wolves la saison dernière et était sur un perfect 28/28 cette année. Réputé pour sa compétitivité, ses qualités athlétiques et sa capacité à jouer tout type de sport ou de jeu, Anthony va pouvoir s’occuper à faire d’autre chose que du basket. Côté Wolves, évidemment, cela fait mal car comme dit ci-dessus le chemin du bonheur commençait à se dessiner sous le nez des fans. Un bilan quasiment à l’équilibre (13 victoires, 15 défaites), dans une Conférence Ouest en quête de stabilité cela donnait une 9ème place motivante pour les copains de Josh Okogie. Il faudra donc faire sans Ant, et pas au meilleur des moments puisque Minnesota recevra les Lakers et les Mavs avant de se déplacer à Dallas, puis à Utah, fêter Noël avant de recevoir les Celtics et les Knicks. Vous allez me dire, difficile de jauger ces adversaires quand on n’a absolument aucune idée de laquelle qu’auront leurs effectifs dans trois jours, mais le challenge restera quoi qu’il en soit important dans une saison aussi cruciale et instable. Les Wolves ont vécu de nombreuses secousses ces derniers temps et un peu de positif ne leur ferait pas de mal. Est-ce que ce sera l’occasion de voir un duo Towns – Russell exceller en l’absence d’Edwards ? Est-ce qu’un autre garçon va sortir du lot pour aider à la création et au scoring, comme un Malik Beasley qui sort de sa tanière ? Coach Finch devra répondre à ces questions, pendant qu’Adam Silver devra s’en poser quelques unes de plus. Car à ce rythme, on a du mal à voir le dirlo de la NBA conserver son produit intact.

Incroyable mais vrai, en l’espace d’une grosse demi-heure, donc le temps de vous pondre cette merveille, aucun nouveau joueur n’a été annoncé entrant dans le protocole Covid de la NBA. Il suffit de cliquer sur publier et ça va bouger, voilà le genre de monde du basket nous sommes en ce moment. Faites attention à vous.

Source : ESPN