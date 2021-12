Jordan Poole intègre le protocole sanitaire de la NBA : visiblement, même le COVID veut voir le retour de Klay Thompson…

« Le COVID en NBA », saison 3, épisode 79. Alors que de plus en plus de joueurs intègrent le protocole sanitaire de la NBA, c’est désormais au tour de l’arrière des Warriors Jordan Poole d’y entrer. Le virus serait-il un fan de Klay Thompson ? Mystère mystère.

Noël approche mais on est bien loin de vivre la période la plus fun de la saison. Bien au contraire, le COVID a envahi la NBA ces dernières semaines et surtout ces derniers jours, avec de plus en plus de cas et une NBA contrainte de renforcer son protocole sanitaire pour tout le monde. Malheureusement, ça continue de monter et c’est désormais la franchise de Golden State qui est touchée, et plus précisément Jordan Poole. L’arrière, qui évolue aujourd’hui à la place de Klay Thompson et qui a franchi le cap attendu avec quasiment 18 points de moyenne cette saison, rejoint effectivement le protocole COVID selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, et vous savez désormais par cœur ce que ça veut dire : dix jours d’absence, à moins de justifier de deux tests négatifs en l’espace de 24 heures. Si on part sur les dix jours loin des terrains, Poole ratera au moins les cinq prochains matchs des Dubs : Boston, Toronto, Sacramento, Memphis et le choc de Noël face aux Suns. Relou, mais ça permettra peut-être de préparer le terrain pour le grand retour de Klay Thompson, qui pourrait revenir le 28 décembre contre Denver dans le meilleur des cas.

Golden State’s Jordan Poole has been listed as out in the league’s Covid protocols. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 17, 2021

Jordan Poole est aujourd’hui le seul joueur des Warriors à se retrouver dans le protocole sanitaire de la NBA. Mais on le voit actuellement, il en suffit d’un pour que le total monte très très vite au sein d’une équipe. Demandez donc aux Bulls, aux Nets, aux Kings ou encore aux Lakers, qui sont beaucoup touchés par les absences liées au COVID. D’ailleurs, on le voit encore avec les Celtics, qui viennent de perdre Al Horford et Grant Williams seulement un jour après l’entrée dans le protocole de Jabari Parker. Autre exemple, chez le Magic, R.J. Hampton, Terrence Ross et Moe Wagner viennent tous d’y entrer d’un seul coup. On note également qu’Immanuel Quickley vient de rejoindre quatre autres joueurs des Knicks (R.J. Barrett, Quentin Grimes, Kevin Knox II, Obi Toppin), visiblement la douche avec le masque ça n’a pas suffi… Donc clairement, si vous êtes un fan des Warriors, on vous conseille de toucher du bois car Jordan Poole pourrait ne pas être le dernier. À noter tout de même que les Dubs ont pris quelques précautions pour éviter l’hécatombe, eux qui ont annulé leur shootaround de ce matin.

Plus on avance, plus le protocole sanitaire se remplit avec des arrivées de tous les côtés. Les Warriors sont touchés à leur tour avec la perte de Jordan Poole, on espère juste pour eux que ça s’arrêtera là parce qu’on ne voudrait pas qu’un certain Stephen Curry le rejoigne…

Source texte : ESPN

The Celtics now say Al Horford and Grant Williams join Jabari Parker in the health and safety protocols. — Tim Bontemps (@TimBontemps) December 17, 2021

Magic’s R.J. Hampton, Terrence Ross and Moe Wagner have entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 17, 2021