Le (gros) point COVID du jour : une liste d’absents toujours plus longue, et un protocole renforcé en NBA dans les semaines à venir

Un port du masque façon Bubble et des tests plus réguliers pour les joueurs et les entraîneurs, le protocole de la NBA va se renforcer pour faire face à un mois de décembre où le COVID bouscule l’échiquier de la Grande Ligue. L’hécatombe continue pour certaines équipes, qui vont donner des opportunités à des joueurs placardisés… le malheur des uns fait le bonheur des autres comme on dit.

UN NOUVEAU PROTOCOLE SUR LE PORT DU MASQUE ET LES TESTS

Depuis quelques jours, la NBA et l’association des joueurs discutaient pour trouver des solutions. La nouvelle est tombée et les deux instances ont opté pour un renforcement du port du masque et une intensification des tests entre le 26 décembre et le 8 janvier. Même vaccinés, les joueurs, coachs et le personnel proche seront testés les jours de match. Seules les personnes ayant reçu la dose de rappel depuis plus de quinze jours et ceux ayant contracté le COVID récemment seront exemptés de ces tests. Les grands décideurs sont déterminés à poursuivre la saison sans interruption (ouf). Pour remplacer les joueurs testés positifs, les recrutements pourraient être simplifiés selon ESPN.

The increased testing will run December 26-January 8, and masks will be required for players, coaches and staff on the bench, in the locker, weight and training rooms and while traveling with the teams, per memo shared with teams and obtained by ESPN. https://t.co/ZaBnevGnIB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 17, 2021

UN PAQUET DE JOUEURS RENTRENT À LA MAISON POUR JOUER À 2K

Sur les deux derniers jours, une vingtaine de joueurs sont rentrés dans le protocole COVID. Parmi eux, deux Lakers avec Avery Bradley et Russell Westbrook, cinq membres des Kings dont Alex Len, Louis King, De’Aaron Fox, Marvin Bagley Jr. et le coach Alvin Gentry. La Conférence Est est aussi touchée avec Kevin Knox II (Knicks), Jabari Parker (Celtics), Bobby Portis (Bucks) et Isaac Okoro (Cavaliers). Du beau monde qui s’ajoute à une liste d’absents déjà bien remplie (s/o Sporting News).

Lakers :

Russell Westbrook, Avery Bradley, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker.

Kings :

Marvin Bagley III, De’Aaron Fox, Alex Len, Louis King, Alvin Gentry.

Knicks :

R.J. Barrett, Quentin Grimes, Kevin Knox II, Obi Toppin.

Bucks :

Giannis Antetokounmpo, Donte DiVincenzo, Wesley Matthews, Bobby Portis.

Nets :

LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Bruce Brown, Jevon Carter, James Harden, James Johnson, Paul Millsap.

Bulls :

Troy Brown Jr, DeMar DeRozan, Ayo Dosunmu, Alize Johnson, Stanley Johnson, Derrick Jones Jr., Zach LaVine, Matt Thomas.

Cavs :

Isaac Okoro

Celtics :

Jabari Parker

Raptors :

Precious Achiuwa

Sixers :

Georges Niang

Heat :

Caleb Martin

Grizzlies :

Ja Morant

Nuggets :

Austin Rivers

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR POUR CERTAINS

Malgré les absences, le spectacle doit continuer et les franchises NBA vont donc piocher à droite à gauche pour ne pas se pointer à six comme l’équipe de ton bled tous les dimanches. G League, agents libres… certains joueurs pourraient bien en profiter pour relancer une carrière. Forcément, à l’approche de Noël, on pense aux lutins et on en connaît un sacrément doué au basket qui devrait venir renforcer la base arrière des Lakers : plus de suspense, c’est Isaiah Thomas, qui pourrait bien signer un contrat de dix jours chez LeBron selon Shams. L’arrière Shaquille Harrison et le 3&D James Ennis II vont aussi venir jouer les sbires de KD à Brooklyn dans les prochains jours. Le bal des dernières danses commence…

Thomas is planning to sign a 10-day contract under the hardship exemption, sources said. https://t.co/cKmXwmgMWD — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

The Brooklyn Nets are planning to sign free agent James Ennis via hardship exemption, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 17, 2021

Free agent guard Shaquille Harrison will sign a 10-day contract with the Brooklyn Nets, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 17, 2021

Cette semaine encore, les serveurs 2K vont être encombrés par les joueurs NBA à l’isolement, ce qui pourrait profiter à certains. Pour faire face au COVID, la NBA hausse le ton avec le port du masque sur le banc, dans les salles d’entraînements, pendant les voyages et des tests qui vont s’intensifier pour les fêtes de fin d’année.

Source Texte : ESPN, Chris Haynes, Shams Charania, Dave McMenamin, Adrian Wojnarowski, Sporting News.