Isaiah Thomas sur le point de rejoindre les Lakers : 24 heures après son carton en G League, IT va faire son retour en NBA

Un passage éclair en G League, un carton offensif, un COVID omniprésent, et Isaiah Thomas décroche enfin l’opportunité derrière laquelle il courait depuis plusieurs mois. Les étoiles sont alignées pour le Little Guy, auteur 24 heures plus tôt d’une performance à 42 pions avec le Grand Rapids Gold pour se voir récompenser d’un contrat de dix jours chez les Lakers.

La nouvelle est arrivée via Marc Stein avant confirmation la minute suivante de Shams Charania de The Athletic : quatre ans après son petit épisode californien (17 matchs en 2017-18), Isaiah Thomas devrait rejoindre les rangs des Lakers à travers la hardship exemption, qui représente en quelque sorte un joker médical. Les Purple & Gold rejoignent Brooklyn, Chicago et Sacramento parmi les équipes décimées par une vague d’absences liée au COVID. Après Dwight Howard, Talen Horton-Tucker et Malik Monk (qui vient de sortir du protocole), qui étaient tous out lors de la victoire de mercredi contre les Dallas Mavericks, c’est désormais au tour de Russell Westbrook et Avery Bradley de grossir les rangs de la réserve COVID de Los Angeles. Si les 42 points d’IT ont probablement pesé dans la balance, ils n’ont certainement pas eu le poids de toutes ces absences dans l’effectif des Lakers avant d’affronter les Wolves, les Bulls, les Suns, les Spurs et les Nets sur la durée du contrat d’Isaiah Thomas.

The Lakers are finalizing a call-up of former All-Star Isaiah Thomas from @NBAGrandRapids in the @nbagleague, league sources say. More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP — Marc Stein (@TheSteinLine) December 16, 2021

Isaiah a passé sa carrière à déjouer les pronos pour prouver qu’il avait sa place en NBA. Encore une fois, il est confronté au même type de situation avec seulement dix jours pour convaincre qu’il vaut mieux qu’un contrat aussi éphémère. Effectivement, la situation laisse penser que les Lakers étaient uniquement motivés par une situation désespérée, alors que les joueurs placés dans le protocole sanitaire de la NBA s’accumulent en ce moment (jeudi soir, il y avait au moins 39 joueurs d’au moins 13 franchises différentes en protocole COVID, dont des grands noms comme DeMar DeRozan, James Harden ou encore Giannis Antetokounmpo). Pour info, le joker médical utilisé par les Lakers pour recruter Isaiah Thomas peut être mis en place lorsqu’une équipe possède quatre joueurs ou plus malades simultanément dans une période de deux semaines, ce qui permet à cette même équipe de dépasser la limite des 15 joueurs dans son roster. Mais lorsqu’un de ces quatre joueurs est en mesure de revenir, la limite des 15 joueurs est de nouveau d’actualité et l’équipe devra ainsi libérer un mec de sa liste active. Avec les ajouts récents de Russell Westbrook et Avery Bradley, les Lakers ont actuellement quatre joueurs dans le protocole sanitaire de la NBA (Dwight et THT également). La fenêtre de tir est donc réduite pour Isaiah Thomas et il faudrait des performances extraordinaires pour que L.A songe à le conserver plus longtemps. Malgré tout, le plaisir de revoir le double All-Star dans la Ligue sera réel.

En plus des récentes absences, ni Kendrick Nunn ni Trevor Ariza n’ont encore joué cette saison en raison d’une blessure. Les absences s’accumulent donc aux Lakers et c’est IT qui en profite. Ce ne sera pas la première fois que Thomas jouera avec LeBron James, car ils ont partagé la baballe pour les Cleveland Cavaliers au cours de la saison 2017-18.

Source texte : Marc Stein, The Athletic