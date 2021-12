Russell Westbrook placé dans le protocole sanitaire de la NBA : c’est désormais au tour de Brodie de rejoindre la All-COVID Team…

Inarrêtable sur ce mois de décembre, le COVID s’est incrusté chez de nombreuses franchises et notamment chez les Lakers, où les joueurs placés dans le protocole sanitaire se multiplient. Parmi eux, Russell Westbrook, qui devrait donc rater dix jours de compétition à son tour.

Hop, un de plus. À travers la NBA, de plus en plus d’équipes et de joueurs sont concernés par le protocole COVID. Chez les Lakers, ils sont désormais quatre : Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Avery Bradley et donc Russell Westbrook. Comme l’indique ESPN, Brodie doit donc passer à son tour par la case « health & safety protocols » et ça tombe particulièrement mal pour Russ et les Lakers, qui commençaient à trouver un petit rythme avec quatre victoires en cinq matchs dont trois de suite. Les Angelinos ont récemment battu les Celtics à la maison ainsi que les Mavericks en déplacement. Et si Westbrook connaît encore des hauts et des bas, il a plutôt brillé dans ces deux succès (24 points et 11 assists contre Boston, 23 points – 10 rebonds – 9 caviars contre Dallas) aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. Alors on le sait, le Big Three des Lakers est un work in progress avec pas mal de turbulences, à tel point que la franchise californienne a commencé à envisager un trade de Russ d’après les dernières rumeurs. Du coup, cet épisode COVID ne va clairement pas les aider à trouver plus d’automatismes sachant que Westbrook devrait rater les quatre prochains matchs des Lakers (@ Wolves, @ Bulls, vs Suns, vs Spurs), ainsi que le Christmas Day face aux Nets. Mais dans le même temps, le COVID frappe aujourd’hui beaucoup de franchises et il n’y a pas vraiment d’autre choix que de faire avec.

Si on veut voir le bon côté des choses, parce que oui il y a un bon côté, on peut dire que l’accumulation des joueurs placés dans le protocole COVID chez les Lakers ouvre la porte à un retour d’Isaiah Thomas. Le lutin, qui donne tout pour tenter de réintégrer la Grande Ligue, devrait effectivement revenir à Los Angeles après son passage en 2017-18. Et ça, ça fait quand même plaisir à entendre. Et il pourrait tout de suite avoir des opportunités car en plus de Westbrook et des joueurs cités au-dessus, Kendrick Nunn et Trevor Ariza sont toujours à l’infirmerie. Enfin, pour finir sur une bonne note, sachez que Malik Monk a lui pu sortir du protocole sanitaire, ce qui va faire du bien offensivement aux champions 2020 en vue de leur affrontement face aux Wolves vendredi.

Russell Westbrook fait partie des nombreux joueurs qui entrent en ce moment dans le protocole sanitaire de la NBA. C’est une véritable hécatombe, avec pas moins de… 47 joueurs dans une situation similaire depuis le début du mois de décembre. Quarante-sept, oui.

Source texte : ESPN