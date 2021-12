Ça n’avance pas pour Zion Williamson : nouvelle injection au pied droit, Thanos sera réévalué dans 4 à 6 semaines

Les nouvelles sur le pied droit de Zion Williamson n’étaient pas très bonnes ces derniers jours et ça se confirme : la star des Pelicans a reçu une injection pour favoriser la guérison et il devrait ainsi manquer quatre à six semaines supplémentaires. C’est à se demander s’il jouera le moindre match cette saison…

Parce que oui, on peut vraiment commencer à se poser la question. Avec déjà une trentaine de matchs joués pour les Pelicans (et pour l’ensemble des équipes NBA) cette année, nous ne sommes plus très loin de la mi-saison et le retour de Zion Williamson continue d’être repoussé. Cette fois-ci, Shams Charania de The Athletic nous annonce carrément une indisponibilité supplémentaire d’un mois à six semaines. C’est la durée nécessaire pour que l’injection fasse son effet et que derrière de nouveaux examens puissent être réalisés. Une réévaluation aura lieu entre mi-janvier et début février, quand les Pelicans auront déjà joué environ… 50 matchs de saison régulière. Vous vous rappelez quand Zion Williamson et les Pels indiquaient qu’il serait prêt pour le début de la campagne 2021-22 ? Ça paraît très très loin tout ça. Et même si l’équipe de la Nouvelle-Orléans va un peu mieux aujourd’hui (bilan de 6 victoires – 5 défaites sur les 11 derniers matchs) par rapport aux premières semaines de la saison, c’est clairement un coup dur supplémentaire dans une première partie de campagne très décevante dans le Bayou. Au passage, on rappelle également que les Pels viennent de perdre Kira Lewis Jr., qui s’est récemment explosé le genou et qui ne jouera plus de la saison.

Pelicans star Zion Williamson underwent injection in his injured right foot in order to promote healing and will be re-evaluated in 4-to-6 weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

Clairement, le scénario d’une saison blanche n’est pas à exclure aujourd’hui pour Williamson. Le potentiel retour de Zion devait donner un coup de boost aux Pelicans dans la course au play-in tournament mais plus on avance, plus les chances de le revoir sur les parquets diminuent. Dans quel état sera le pied droit de Thanos fin janvier ? Quel sera le bilan des Pelicans à ce moment-là ? Y’aura-t-il un intérêt pour le faire jouer lors des dernières semaines de la saison ? Autant de questions qui n’ont pour l’instant pas de réponses. Selon Andrew Lopez d’ESPN, les Pelicans espéraient toujours le voir sur les parquets cette saison, mais c’était avant la news de son injection. Wait & see donc…

« Je ne veux pas parler pour lui, mais je lui ai parlé, c’est frustrant pour tout le monde. Pour lui, pour sa famille. On va continuer de faire face à l’adversité. Nous voulons garder espoir. Il doit faire avec, et nous aussi en tant que franchise. On doit essayer de traverser ça. Mais c’est difficile. » – Willie Green, coach des Pelicans (via ESPN)

Petit rappel en marge de cette absence prolongée, Zion Williamson sera éligible à une rookie extension à l’été 2022. Un dossier qui sera largement suivi au sein de la NBA car certains imaginent que Zion pourrait la décliner afin de devenir agent libre plus rapidement et ainsi prendre son avenir en main. Mais peut-il vraiment dire non à un véritable pactole après autant de pépins physiques ? Ça paraît tendu quand même. Autre question, est-ce qu’une potentielle saison blanche et les inquiétudes liées au physique de Zion peuvent faire réfléchir les Pelicans concernant une offre de prolongation XXL ? On n’ira pas jusque-là mais y’aura peut-être quelques protections pour les Pels dans l’extension de Williamson…

En attendant, Zion Williamson va devoir patienter au moins quelques semaines de plus avant d’envisager un retour sur les parquets, lui qui n’a pas joué le moindre match depuis le 4 mai dernier. Est-ce que d’ici au 4 mai prochain, on l’aura vu sur un terrain ? Franchement c’est pas sûr…

Source texte : Shams Charania / The Athletic / ESPN