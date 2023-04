C’est la principale nouvelle de cet après-midi : Zion Williamson ne participera pas aux matchs de la semaine prochaine avec les Pelicans. Sa situation physique est jugée trop fragile par la franchise, qui a donc choisi de le laisser au repos un peu plus. Les chances de le voir rejouer cette saison deviennent très limitées.

Coup de blues au coeur du Bayou. Shams Charania a climatisé les fans des Pelicans, en annonçant en milieu d’après-midi qu’un retour de Zion Williamson pour le Play-in n’était pas vraiment envisagé par la franchise de la Nouvelle-Orléans. Absent depuis le 2 janvier dernier à cause d’une déchirure musculaire au niveau de la cuisse, les nouvelles s’enchaînent et se ressemblent donc concernant son état de santé. Maître mot ? Patience, précaution. Les dirigeants de NOLA ne veulent en aucun précipiter les choses, ce qui pourrait occasionner une rechute pour un joueur à la carrière déjà bien hachée par les pépins physiques.

