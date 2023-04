Après la défaite contre le Thunder, le Jazz est officiellement éliminé de la course aux Playoffs et même au Play-in. Une information à laquelle on s’était tous préparés en octobre. Seulement, personne ne pensait qu’elle arriverait le 7 avril. Le résultat d’une formidable et surprenante saison dans l’Utah.

Le Jazz s’est incliné contre le Thunder cette nuit dans un match à plusieurs conséquences. OKC continue son duel à distance avec Dallas et Utah est officiellement out de la course aux Playoffs et même au Play-in. En début de saison, tous les observateurs, les fans de NBA et même ceux du Jazz voyaient cette franchise tout en bas de la conférence Ouest. Le duo Gobert – Mitchell venait de partir, et le plan reconstruction avec Markkanen, Sexton et Clarkson débutait. Mais contre toute attente, cette équipe de Salt Lake City nous a fait kiffer toute l’année. Des premières semaines sur le podium de l’Ouest. Markkanen, All-Star indiscuté et candidat très sérieux au MIP. Le développement des rookies Walker Kessler et Ochai Agbaji récupérés chez les Wolves et les Cavs est très intéressant. Un vrai projet est en cours et on pourrait déjà presque penser qu’il faudrait ajouter qu’un grand joueur de niveau All-Star d’expérience pour que cette team ait des ambitions après avril.

Utah est éliminé de la course aux Playoffs. Il aura fallu attendre le 80eme match de la saison pour que ce soit officiel. Personne n’aurait pu imaginer une telle campagne. Chapeau Will Hardy, chapeau Lauri, Kessler, Ochai et toute la bande. Y’a un vrai truc à Utah, à suivre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2023

Mais pour le moment, c’est vacances dans deux jours avec un rendez-vous pris pour la Lottery et la Draft. Utah ne va pas jouer les tous premiers rôles, mais aura sûrement sa place dans le top 10 de la Draft 2023. De quoi récupérer un bon petit jeune supplémentaire à former dans un bon environnement. Puis, ce sera au tour de Justin Zanik, le GM, et son staff de se mettre au travail lors de l’été pour trouver les meilleures pièces à ajouter pour redevenir compétitif. Le Jazz possède plein d’assets comme Jordan Clarkson, Collin Sexton, Kelly Olynyk, Talen Horton-Tucker s’il faut faire un gros trade. Le trio Markkanen, Kessler, Agbaji est quant à lui intouchable selon les dernières rumeurs.

Les hommes de Will Hardy peuvent être fiers de leur saison avec les moyens qu’ils avaient. Will Hardy lui-même réalise une très bonne saison de head coach rookie à seulement 35 ans. L’avenir s’annonce radieux dans les montagnes de l’Utah !

Source : ESPN