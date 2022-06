Quin Snyder dirigera-t-il encore le Jazz à la rentrée ? Plusieurs semaines après l’élimination d’Utah en Playoffs, l’avenir du tacticien à Salt Lake City semble toujours aussi flou. On vous balance les dernières infos !

Si vous cherchez une équipe qui semble en fin de cycle et qui aurait bien besoin de changement, alors Utah est probablement dans votre viseur. Éliminée sans gloire au premier tour par les Mavs, la franchise arrive à un nouveau tournant dans son histoire. Faut-il offrir une nouvelle chance à ce groupe malgré la fin de saison en eau de boudin et les limites montrées depuis de nombreuses années en Playoffs ? Le duo Donovan Mitchell-Rudy Gobert sera-t-il séparé ? Utah doit-il songer à une reconstruction en profondeur ? Beaucoup de question en suspens et une autre se pose gentiment sur la pile : qui aura la charge de diriger cette équipe dans le futur ? Présent depuis maintenant huit ans au Jazz, Quin Snyder aurait pu être une victime de ce nouvel échec en postseason mais la direction semble toujours croire en lui. Problème : Snyder ne semble pas certain que son futur se situe encore à Salt Lake City. Selon ESPN et le duo Wojnarowski / MacMahon, il existe une possibilité que l’entraîneur ne poursuive pas l’aventure avec les Mormons.

Selon les deux insiders, Quin Snyder serait en discussion avec sa direction depuis plusieurs semaines. L’objectif : discuter ensemble de l’avenir, des ambitions sportives de l’équipe et comment faire en sorte de franchir un palier en Playoffs. Au moment d’écrire ces lignes, aucune date n’a été fixée entre les deux parties pour une décision définitive et les échanges se poursuivent. Sous contrat pour encore un an (avec une option pour une saison supplémentaire), Snyder a tous les choix devant lui. Ses dirigeants lui ont déjà proposé une prolongation de contrat mais le coach pourrait aussi faire une dernière année avant de partir, ou encore quitter immédiatement ses fonctions et prendre une année off pour recharger les batteries. On a beau souligner les limites du Jazz en Playoffs, Snyder reste un des entraîneurs les plus respectés du circuit et il ne fait aucun doute qu’il aura des offres en 2023 s’il venait à opter pour une année sabbatique. Son nom avait notamment circulé du côté de San Antonio pour prendre potentiellement la suite de Gregg Popovich, son ancien mentor. Le statu quo règne donc pour le moment mais la situation ne pourra pas s’éterniser trop longtemps non plus. Il y a la Draft NBA dans trois semaines, la Free Agency dans un mois. On imagine que la franchise aimerait un coach 100% focus au moment d’attaquer les premiers rendez-vous de la saison 2022-23. La balle est dans le camp de Quin Snyder.

Quin Snyder et le Jazz vont-ils se séparer après huit saisons ensemble ? C’est la grosse question qui plane au-dessus de Salt Lake City et ça serait un sacré chamboulement vu la longévité du coach dans la franchise. Rudy Gobert aura-t-il un nouveau gourou à la rentrée ? Mystère, mystère.

Source texte : ESPN