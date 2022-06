Quelques mois après avoir été remercié par les Kings, Luke Walton is back ! Pour un poste de head coach ? Non, faut pas déconner non plus, il sera cette fois l’assistant de J.B. Bickerstaff à Cleveland. L’occasion pour lui de se relancer dans un rôle qui l’avait mis en lumière aux côtés de Steve Kerr lors du titre des Golden State Warriors en 2015.

Eh oui, Luke Walton n’a pas toujours été le loser des dernières saisons. Après une carrière de joueur discrète mais qui lui a permis de remporter deux titres avec les Los Angeles Lakers, Lulu s’est lancé dans le coaching en tant qu’assistant en 2014. Coup de bol ou pas, il a atterri aux Golden State Warriors, une jeune équipe qui se prépare à dominer la Ligue. Deux belles saisons et un titre de champion plus tard, Walton est mis en valeur pour son travail avec les jeunes mais aussi pour son bel intérim lors de l’absence de Steve Kerr en début de saison 2015-16. Et c’est justement ça qui va lui permettre de récupérer un poste de coach principal aux Lakers en 2016. À ce moment-là, les Angelinos sortent d’une énième saison galère et ils doivent gérer une reconstruction avec un roster de jeunes joueurs. Sans faire de miracles, Walton va faire progresser et remonter petit à petit son équipe au classement de la Conférence Ouest. Mais le projet de reconstruction va connaître une accélération en 2018 avec l’arrivée dans la Cité des Anges d’un joueur pas trop mauvais, un certain LeBron James. Dommage pour Lucky Luke car la sauce ne prend pas trop… et la non-qualification en Playoffs lui sera fatale. Il enchaînera finalement avec les Kings, qui souhaitent passer un cap avec lui. Oula ! « Cap », « passer », « Kings », ça sent pas bon cette affaire. On le sait depuis longtemps à Sacramento : un qualification en postseason, c’est vraiment trop demander et Walton va rejoindre la longue liste des tacticiens qui ont échoué à remplir cette mission. C’était inévitable : Sac-Town finit par se séparer de lui en novembre 2021. Avec une cote pas hallucinante et toujours désireux de retrouver un poste, Luke Walton a donc accepté de redescendre d’un étage. Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé hier que les Cavaliers l’avaient recruté en tant qu’assistant-coach.

The Cleveland Cavaliers are hiring Luke Walton as an assistant coach, sources tell ESPN. Walton joins JB Bickerstaff's coaching staff after spending five-plus years as head coach of the Lakers and Kings. Walton spent his final two seasons as a player with Cleveland a decade ago. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 31, 2022

L’ami Luke se retrouve donc dans l’Ohio, au sein d’une franchise qu’il connaît déjà pour y avoir passé ses deux dernières saisons en tant que joueur. Une solution intéressante pour se relancer, pourquoi ? Et bien l’équipe est carrément canon, avec une jeune garde à développer et une progression à confirmer. Walton sera notamment chargé du développement des Cavs, un rôle proche de celui qu’il avait occupé avec succès chez les Warriors. En plus, c’est loin d’être le premier coach à repasser assistant pour redonner de l’élan à une carrière qui tourne mal. Même si l’on se moque un peu de lui, Luke Walton a maintenant une certaine expérience des bancs NBA et son recrutement dans ce rôle bien défini pourrait être un beau coup pour Cleveland. Beaucoup doutaient de J.B. Bickerstaff avant la saison dernière et le coach a fermé les bouches de tout le monde. À voir si la belle story des Cavs saura aussi profiter à Luke Walton.

Il était en galère depuis plusieurs saisons, et les circonstances qu’il a dû affronter aux Lakers comme aux Kings ne l’ont sans doute pas aidé, mais Luke Walton a peut-être fait le bon choix pour repartir de l’avant. En rejoignant les Cavs, il retrouve une équipe intéressante, des jeunes à développer et un rôle peut-être plus adapté à ses qualités. À lui de prouver sa valeur désormais.

Source texte : ESPN